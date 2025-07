Assessore Torino, interesse di tutti è rafforzare le Finals

"L'interesse della Città e del mondo del tennis è quello di salvaguardare e rafforzare le Atp Finals, quindi io sono convinto che tutti abbiano nelle loro priorità questa urgenza: governo, sport e salute, Fitp, Città, Regione. Quindi stiamo lavorando tutti assieme e l'unico obiettivo per noi è quello di avere le Atp Finals per altri cinque anni a Torino". Così a margine dell'inaugurazione della parete verde alla scuola Pertini donata alla Città di Torino da Nitto per le Atp Finals nell'ambito del progetto 'Nitto Atp Finals Torino Green Project', l'assessore comunale allo Sport e Grandi eventi, Domenico Carretta, interpellato a proposito del futuro del torneo dei maestri e dei possibili cambiamenti legati al nuovo Decreto Sport che dovrà essere approvato e che potrebbe vedere la costituzione di una cabina di regia con l'ingresso del Governo.