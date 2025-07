Incidente in galleria, indagato camionista

E' indagato per omicidio stradale il camionista che alla guida del tir ha tamponato nella galleria di Base dell'A1 nel comune di Barberino del Mugello (Firenze) la Panda su cui ieri viaggiavano una bambina di 4 anni con la madre, i due nonni e la zia, quest'ultimi tre deceduti nell'incidente. Ferite madre e figlia: sono entrambe in prognosi riservata e le loro condizioni permangono molto gravi. La donna, 37 anni, è ricoverata in terapia intensiva al trauma center del policlinico fiorentino di Careggi, la bambina è al pediatrico Meyer. Il pm di Firenze Sandro Cutrignelli ha disposto l'esame esterno sulle tre salme delle tre vittime che erano residenti a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.