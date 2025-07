Anci, per oltre 33% comuni gestione dei servizi è digitale

Per oltre un terzo dei comuni, la gestione dei servizi demografici, edilizia e urbanistica e servizi scolastici è completamente erogata in modalità digitale (front e back office). Per gli stessi servizi oltre il 40% ha invece dichiarato di aver digitalizzato solo il front-office e una percentuale tra il 21 e il 25% di non aver digitalizzato nessun aspetto dei servizi citati. E' quanto emerge dal report "Mappa dei Comuni Digitali", lo studio realizzato da Anci e Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri presentato oggi a Roma. Alla rilevazione hanno risposto quasi 4mila comuni per una copertura della popolazione pari a circa il 75%. Secondo l'analisi, nel 73% dei casi i pagamenti verso i comuni vengono svolti prevalentemente online. Inoltre, la possibilità di consultare online lo stato di avanzamento dei procedimenti è offerta dal 50% dei comuni. Il 10% continua a inviare e ricevere comunicazioni in modalità cartacea, mentre il 28% dichiara di essere passata completamente alla modalità online. Per quanto riguarda la gestione dei servizi Ict, il 75% dei comuni si avvale di uno o più fornitori esterni, mentre per il 25% è interna. Per il 49% dei comuni la sicurezza informatica è un elemento strategico essenziale, seguono gli strumenti di analisi avanzata a supporto delle decisioni e il miglioramento dell'interazione cittadino-servizi digitali. Tecnologie innovative come blockchain, smart-room e intelligenza artificiale sono ritenute poi poco rilevanti nei documenti programmatici. La carenza di risorse economiche e di competenze rappresentano le barriere principali al processo di trasformazione digitale. Tra le azioni, invece, promosse dal Pnrr, 5.890 comuni (il 75% della platea) hanno partecipato agli avvisi su Pa digitale 2026 per l'implementazione di Spid/Cie. Ancora più partecipati gli avvisi dedicati ad app IO (79%) e PagoPA (78%). Il tasso di partecipazione più alto è quello agli avvisi Send (88% della platea).