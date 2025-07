GLORIE NOSTRANE

Crosetto secondo solo a Meloni, Pichetto e Zangrillo "sconosciuti"

Nell'indagine sul governo Meloni, il gigante di Marene è il ministro più gradito insieme a Giorgetti subito dietro la premier, mentre il 55% dichiara di non conoscere i due ministri forzisti. La Santanchè fa peggio di tutti: con il 66% di disapprovazione è fanalino di coda

Uno è il più gradito, una la più sgradita, e gli altri due a malapena gli italiani sanno chi sono. Questa la radiografia dei quattro ministri piemontesi effettuata dall’indagine di Youtrend, che ha misurato il gradimento del governo Meloni e dei suoi singoli esponenti. Il giudizio è complessivamente negativo, con il 62% dei rispondenti che non apprezza l’operato dell’esecutivo di centrodestra, ma c’è chi va meglio, come il ministro della Difesa Guido Crosetto, e chi decisamente peggio, come Daniela Santanchè.

Crosetto in cima, Santanchè in fondo

Con un giudizio positivo del 33%, Crosetto è secondo solo alla premier Giorgia Meloni, che si attesta al 34, ed è quindi il più gradito tra i ministri, a pari merito con il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. Tuttavia il giudizio negativo sull’operato del gigante di Marene è preponderante con il 39%, mentre il 28% dichiara di non conoscerlo o preferisce non esprimersi. Va molto peggio all’altro ministro cuneese del governo Meloni, Daniela Santanchè, fresca di rinvio del processo sul caso Visibiliia. La titolare del Turismo è ultima per gradimento, con solo l’11 per cento e a fronte di un indice di disapprovazione del 66%: nessuno fa peggio di lei. Discorso a parte meritano gli altri due piemontesi, entrambi di il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, entrambi di Forza Italia: l’indice di approvazione è basso per entrambi, rispettivamente del 19 e del 16%, mentre il 25 e il 29% dà loro un giudizio negativo, ma a colpire è la percentuale che non risponde o dice di non conoscerli, per entrambi al 55%. Insomma, stando a questo sondaggio più di un italiano su due non ha idea di cosa facciano. Vista la loro attività ministeriale tutt’altro che frenetica, il dato meraviglia fino a un certo punto. Peggio di loro, con il 56%, fa solo il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, che però è in carica da pochi mesi, subentrato a Raffaele Fitto, nominato vicepresidente della Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen.

Tutti gli altri

Dopo Crosetto e Giorgetti, il più gradito è il ministro degli Esteri - nonché vicepremier segretario di Forza Italia - Antonio Tajani, con un giudizio positivo del 30%, a fronte però di un 48% che invece valuta negativamente il suo operato. Seguono il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, entrambi al 25%. Tra i più sgraditi invece, dopo la Santanchè troviamo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che sconta gli innumerevoli disagi ferroviari: il vicepremier e leader della Lega è giudicato negativamente dal 63% degli intervistati, facendo peggio della stessa Giorgia Meloni, che pur avendo il giudizio positivo più alto deve fare i conti con un grado di disapprovazione del 55%.

Fine della luna di miele?

Numeri complessivamente tutt’altro che positivi per l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, che inizia a vedere la fine dell’“anomalia italiana”: dopo due anni mezzo in cui i consensi restavano stabili o addirittura erano in crescita, in forte controtendenza con gli altri governi del mondo occidentale, si registrano le prime flessioni significative. Segno che la lunghissima luna di miele tra gli italiani e il governo Meloni sta volgendo al termine. Resta da vedere però se l’opposizione, capeggiata dall’“ostinatamente unitaria” segretaria del Pd Elly Schlein ma assai frammentata al suo interno, con le posizioni del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che paiono inconciliabili con quelle di Matteo Renzi e Carlo Calenda, riuscirà ad approfittarne.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra l’11 e il 14 luglio 2025 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.