Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Pronzato neopresidente

Chiara Daniela Pronzato, docente di Demografia al dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martiis dell'Università di Torino è la nuova presidente di Fondazione Trg, Teatro Ragazzi e Giovani. La nomina della neopresidente, che succede ad Anna Maria Poggi, è stata deliberata dal Collegio dei Fondatori della Fondazione. "Il mio lavoro di ricerca sull'economia della famiglia e del suo rapporto con il mondo dell'educazione sarà messo a disposizione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - ha detto dopo la nomina -, perché la cultura che coinvolge i più giovani è anche una politica pubblica che incide sul benessere delle famiglie e sulla qualità della vita collettiva. La Casa del Teatro è un luogo in cui le nuove generazioni possono incontrare l'arte e la cultura in modo libero, accessibile e partecipato. Il mio impegno - ha assicurato - sarà quello di valorizzare il lavoro di chi ha costruito con passione questa realtà e di contribuire, con le mie competenze, a rafforzare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento culturale per la città, la regione e il Paese. Il Teatro Ragazzi, con il suo radicamento nel mondo dell'infanzia, della scuola e delle famiglie, è anche uno spazio vivo in cui osservare e sostenere le dinamiche familiari, educative e sociali", ha concluso.