GLORIE NOSTRANE

"Che stronzetta", la gaffe di Pichetto (poi le scuse: "Era un complimento")

Ennesima perla del ministro biellese. Apostrofa in malo modo una giornalista che lo incalzava con le domande. Accortosi dello scivolone cerca di rimediare in modo ancor più goffo. "Ho usato un’espressione inappropriata, volevo essere scherzoso"

Oh, Gil ci risiamo. L’uomo che confonde il Consiglio d’Europa con quello europeo, che scambia il Ttf con il Tte e che risponde “complimenti” a chi gli chiede di compromessi ha deciso di alzare l’asticella. Stavolta, durante un evento alla Camera, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha pensato bene di battezzare una giornalista, Vanessa Ricciardi di Staffetta Quotidiana, con un elegantissimo “stronzetta”. E no, non era il nome di un nuovo piano energetico verde.

L’episodio, degno di una sitcom di quart’ordine, si è consumato a margine di un convegno di Confindustria ed Enea sul nucleare. La Ricciardi, che osava fare il suo lavoro incalzando il ministro su temi caldi – dal nucleare al carbone americano, dai rigassificatori al disastro dell’ex Ilva – si è beccata un paio di pacche sulla spalla e il suddetto “complimentone”. Ma tranquilli, ci ha pensato il portavoce di Pichetto a salvare la situazione, avvicinandosi alla giornalista e sussurrando: “Guarda che è un complimento…”. Certo, come no. Chiamare qualcuno “stronzetta” è il nuovo “sei una mente brillante” nel manuale del galateo ministeriale.

La giornalista, con una calma che meriterebbe un Nobel per la pazienza, ha commentato a LaPresse: “Non mi aspettavo quella reazione, credo sia opportuno mantenere un linguaggio consono”. E meno male che c’è ancora chi ricorda che un ministro non è un avventore al bar sport. Pichetto, accortosi di averla sparata grossa, ha poi provato a rimediare con una nota di scuse che sembra scritta dal suo portavoce dopo tre caffè corretti: “Ho usato un’espressione inappropriata, volevo essere scherzoso, ma capisco sia stata percepita come offensiva. Me ne rammarico profondamente”. Traduzione: “Ops, ho fatto la figura dell’imbecille, ma giuro che non volevo!”. E aggiunge un toccante omaggio al “rispetto verso tutte le donne e gli uomini dell’informazione”. Peccato che il rispetto sembri andare in cortocircuito quando una giornalista osa fare domande scomode.

Ma non è la prima volta che l’ex omino coi baffi di berlusconiana memoria ci regala perle. Ricordate il 2022? Al suo primo vertice europeo sull’energia, ha trasformato il Consiglio europeo in Consiglio d’Europa, e il Ttf (il mercato del gas di Amsterdam) in Tte, come se fosse il nome di un cocktail. E che dire di quando, sempre nel 2022, a un giornalista che gli chiedeva se fosse possibile un compromesso, ha risposto: “Complimenti? Insomma”.

Insomma, Gil, la prossima volta magari fai un corso accelerato di inglese, o almeno di diplomazia. E così, mentre l’Italia discute di nucleare, dazi e crisi siderurgiche, il nostro ministro si distingue per l’ennesima uscita da Zelig. Caro Pichetto, se il tuo obiettivo era far parlare di te, missione compiuta. Ma la prossima volta, invece di “stronzetta”, prova con “grazie per la domanda”. È gratis e fa meno danni.