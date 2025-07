Alessandria, Sinistra italiana contro zone rosse di Abonante

"Alessandria non ha bisogno di zone rosse. Non ha bisogno di militari nei quartieri, né di ordinanze che spingono ai margini chi già vive il disagio". Lo scrive, in una nota, Sinistra Italiana Alessandria dopo la comunicazione del sindaco Giorgio Abonante (Pd) sull'istituzione di zone rosse decise nell'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "La città ha bisogno di cura, servizi, cultura. E, soprattutto, di una politica che affronti i problemi invece di spostarli. Noi immaginiamo un'altra Alessandria: una città in cui la sicurezza nasce dal sentirsi parte di una comunità, non dal controllo e dalla paura. Una città in cui le persone si incontrano, vivono lo spazio pubblico, partecipano. Vogliamo trasformare il disagio in dialogo e i problemi in progetti".