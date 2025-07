Incendio nell'impianto Amiat di Collegno, fumo visibile

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per domare un incendio divampato all'interno dell'impianto di recupero delle materie prime di Amiat, in via Venaria a Collegno (Torino). Le fiamme si sono sviluppate in un'area adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani, come plastiche miste e residui di lavorazioni industriali. Secondo quanto si apprende, non si registrano feriti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla tangenziale, si è alzata sopra la zona, attirando l'attenzione di numerosi automobilisti. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.