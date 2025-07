ECONOMIA DOMESTICA

In attesa di Trump il Piemonte incrocia le dita

La regione ha gli anticorpi, ma soffre per le piccole dimensioni delle imprese e da una forte dipendenza da Stellantis. Ma le imprese statunitensi nonostante i dazi vogliono continuare a investire da noi - VIDEO

In attesa dei dazi di Trump il Piemonte si attrezza. Sondati nuovi mercati, ma soprattutto arrivano rassicurazioni dalle imprese americane. Il punto di vista è quello del Ceipiemonte, il centro che si occupa di estero e internazionalizzazione per le imprese piemontesi, che ha tracciato il bilancio del lavoro fatto tra il 2022 e il 2024 e ha fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Tre anni che però non saranno facili.

Intervista al presidente Dario Peirone

Confortante, sul fronte dei rischi prodotti da dazi, quel che racconta il presidente Ceipiemonte, Dario Peirone: "Non abbiamo riscontrato il minimo cedimento delle imprese statunitensi nella volontà di fare business in Italia", spiega, "questa è una cosa che non ci aspettavamo. Ci ha rincuorato perché significa che l'incertezza non è un bene e vogliono continuare a basarsi su relazioni solide". La vera preoccupazione sono le ricadute a cascata dei dazi sulle catene di fornitura.

Le imprese piemontesi intanto guardano a nuovi mercati. Tra questi ci sono il nord America, gli altri paesi europei, ma anche Turchia, Arabia ed Emirati. Su Asia e Sudamerica è ancora in atto un'analisi dei mercati.

Nel breve periodo non si può puntare solo sulla difesa perché non può sostituire i numeri dell'automotive: "Noi siamo una regione che va bene, ma essendo imprese medio piccole l'impatto sul Pil è piccolo. Basta che Stellantis faccia meno auto e il Pil crolla. Se le nostre imprese rimangono piccole dal punto di vista del Pil aggregato è un problema perché rimaniamo con imprese che vanno bene, ma l'impatto vero lo fanno i grandi numeri".