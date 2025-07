TRAVAGLI DEMOCRATICI

Gori e Bonaccini ballano da soli: tour senza insegne Pd a Torino

I due europarlamentari fanno tappa sotto la Mole per incontrare imprese e lavoratori, ma non c'è traccia li esponenti locali del partito. Metafora della "solitudine" dei riformisti. Iniziativa che fa il controcanto a quella di Orlando (benedetta dalla Schlein)

Gli europarlamentari Giorgio Gori e Stefano Bonaccini arrivano a Torino, ma sotto la Mole non c’è nessuno ad accoglierli. L’ex sindaco di Bergamo e l’ex presidente dell’Emilia-Romagna, nonché attuale presidente del Pd, fanno tappa in città per il loro tour nei distretti industriali del Nord Italia, ma senza la compagnia di alcun esponente di spicco del partito locale. Un’iniziativa, quella di Gori e Bonaccini, che appare come un’operazione autonoma, quasi un voler marcare la distanza dei riformisti dalla linea prevalente del partito guidato da Elly Schlein. E che appare come l’ultimo rantolo di un’opposizione interna in cerca di una nuova identità.

Il controcanto dei riformisti

Il tour, iniziato lo scorso 22 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo con la convention “Innovare per tornare a crescere”, ha già toccato città del nord come Varese, Novara, Vicenza, Brescia, Mantova, Piacenza, Trento e Savona. A Torino, Gori e Bonaccini incontreranno imprese e lavoratori, con l’obiettivo dichiarato di ascoltare le istanze dei territori e discutere delle politiche europee per industria, manifattura, lavoro ed energia. L’appuntamento clou è fissato per le 16.30 presso l’Unione Industriali di via Fanti, dove i due europarlamentari parleranno alla stampa.

Un’iniziativa che sembra quasi il controcanto al Nazareno: solo pochi mesi fa infatti, il 14 aprile Andrea Orlando, in qualità di responsabile delle politiche industriali del partito, aveva già fatto tappa a Torino per il “Viaggio nelle realtà industriali” promosso dal Forum Industria del Pd. Un percorso che ha visto l’ex ministro del Lavoro visitare aziende e sindacati e associazioni datoriali, accompagnato da figure di peso del Pd piemontese come il segretario regionale Domenico Rossi e la presidente Nadia Conticelli. Quel viaggio, tappa di un itinerario nazionale che si è concluso lo scorso weekend con il convegno dei dem sull'industria dal titolo “Rotte per il futuro. Reindustrializzare l’Italia e l’Europa”, ha rappresentato un tassello della strategia economica della Schlein, che punta a rilanciare il partito su temi come la reindustrializzazione, in un dialogo aperto con gli industriali – come dimostra l’incontro di ieri tra la segretaria e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sui dazi.

Due tour, due Pd

Se da una parte Schlein e Orlando inseguono il “campo largo” con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e Alleanza Verdi-Sinistra guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, cercando di costruire un’alternativa marcatamente progressista al governo di Giorgia Meloni, dall’altra Gori e Bonaccini, esponenti di punta dell’ala riformista, agiscono in solitaria, quasi a voler marcare una distanza dalla segreteria. L’ex governatore emiliano, in particolare, sembra aver perso la centralità che lo aveva reso un punto di riferimento per i moderati del partito. Il suo invito a votare ai referendum sul lavoro promossi dalla Cgil – una mossa che ha fatto storcere il naso a molti ex renziani – ha accentuato le fratture interne, relegandolo a una posizione sempre più isolata.

Non è un mistero che i riformisti, orfani di una leadership forte dopo l’addio di Matteo Renzi, stiano cercando di costruire una “grande tenda” per raccogliere le forze centriste, da Azione di Carlo Calenda a Italia Viva, fino a +Europa. Ma il progetto appare al momento un’utopia: le forze moderate sono frammentate, incapaci di incidere, e il tour di Gori e Bonaccini sembra più un tentativo di riaffermare la propria identità che una strategia con reali prospettive politiche. A Torino, l’assenza di rappresentanti del Pd locale è un segnale eloquente: i due europarlamentari viaggiano da soli, in un partito incapace di parlare con una voce sola. E mentre Schlein guarda sempre più a sinistra, i riformisti sognano ancora un centro che, per ora, esiste solo nei loro desideri.