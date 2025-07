REGOLE DEL GIOCO

"Clausola Calenda", soglia al 3%. Piano di FdI per salvare Azione

L'ex ministro ripete di voler correre da solo. Ma lo sbarramento incombe per le politiche del 2027. Una mano tesa dalla premier verso "l'unico serio tra quelli dell'opposizione" e il meno lontano da lei. Napoli abbonda in ottimismo: "Già oggi siamo sopra il 4%"

“Clausola Calenda”. Ha un nome e magari pure un file negli uffici di via della Scrofa quello che oggi può apparire solo un cavillo della futura legge elettorale, ma domani quando si voterà per il nuovo Parlamento potrebbe confermarsi dirimente per la salvezza politica e, appunto, la presenza parlamentare di Azione.

Il suo leader, Carlo Calenda, ripete il mantra della “costruzione del centro liberale e liberista” ben distinto da un centrosinistra sempre meno centro e sempre più sinistra che se allargato al partito di Giuseppe Conte nell’ormai consunto campo accresce l’impronta solitaria del Churchill dei Parioli. Che, nella toponomastica politica capitolina, riceve lo sguardo non malevolo e neppure poi così disinteressato degli ex ragazzi di Colle Oppio.

Lontano da Elly (e da Conte)

Con Elly Schlein e l’appena citato leader dei Cinquestelle le differenze, a partire dalla politica estera (quella che la vecchia politica poneva sempre al vertice dei temi per valutare alleanze e scontri), sono ormai profonde divaricazioni che si attenuano rispetto al fronte opposto e, in particolare, alla linea di Giorgia Meloni. Qualcosa di meno di uno spostamento verso la maggioranza, qualcosa di più di semplici pur apprezzabili buoni rapporti tra l’ex ministro dello Sviluppo Economico e la premier, con tutto ciò che ne consegue e non tralascia interessi reciproci.

Di lui un gran conoscitore della destra qual è il direttore editoriale del Secolo d’Italia ed ex parlamentare Italo Bocchino, non molto tempo fa in un’intervista al Foglio si spinse a dire che “antropologicamente mi pare sia più vicino alla premier che non alla Schlein”. Poi aveva aggiunto quello che pare essere un giudizio ampiamente condiviso dall’entourage meloniano e fors’anche da una gran parte dell’elettorato, ovvero apparire “tra quelli dell’opposizione come l’unico politico serio, coerente e impegnato sul merito delle questioni, al di là del colore del governo”.

Il fu Terzo Polo

Non stupisce, dunque, quella ricerca di agevolare o, senza correre troppo, non svantaggiare il leader di Azione e il suo partito che al vertice di Fratelli d’Italia si avrebbe in mente i tradurre in una soglia di sbarramento, nella futura legge elettorale, in grado di non sbarrare l’ingresso in Parlamento all’ex metà della coppia scoppiata del mai nato Terzo Polo con Matteo Renzi. Ecco, mentre il senatore di Rignano non perde un giorno nel cannoneggiare il governo puntando ovviamente sulla premier, anche in questo le differenze con Calenda si moltiplicano.

Proprio insieme a Renzi, nel 2022, Calenda fu costretto a mettersi per superare di tre punti lo sbarramento al 4% per le singole forze politiche, rispetto al 10 per le coalizioni. Una percentuale quella sotto la quale si sta fuori dal Parlamento che FdI starebbe ragionando di ridurre proprio in funzione di non svantaggio, per dirla, così nei riguardi di Azione e del suo leader della prospettiva che chissà mai quei voti tradotti in seggi possano tornare utili. Sintonia sulla questione Ucraina, mancato appoggio al candidato del Pd alle regionali nelle Marche schierato contro l’ultrameloniano Francesco Acquaroli, sono solo due esempi della non belligeranza calendiana verso la premier.

Napoli l'ottimista

Le elezioni nella primavera 2027 fanno ricordare a chi la politica la mastica da una vita come l’ex parlamentare Osvaldo Napoli oggi nella segreteria nazionale di Azione, che "la nuova legge elettorale arriva sempre almeno un anno prima del voto”. Quindi, passate le ferie e messe in conto le vacanze natalizie, non c’è un granché di tempo, come dimostra la clausola Calenda già ben all’attenzione del partito della Meloni.

“Il 4 per cento lo supereremmo senza difficoltà già oggi” azzarda ancora l’ex parlamentare piemontese, con la premessa di essere un ottimista per natura. Tanto ottimista da azzardare che “una legge proporzionale con le preferenze e la presenza del nome del leader come candidato premier, i nostri consensi potrebbero arriverebbero al 7 o anche all’8 per cento”.

I numeri oggi sono meno della metà. E su quelli si ragiona in via della Scrofa da cui, alla fine, potrebbe arrivare quella mano tesa verso “l’unico serio di quelli dell’opposizione”. E quello meno lontano dalla maggioranza e dalla premier.