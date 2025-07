Discarica abusiva con rifiuti pericolosi, scatta sequestro

Un'area di circa 450 metri quadrati trasformata in discarica abusiva, contenente rifiuti speciali pericolosi e non, è stata sequestrata dai carabinieri forestali del nucleo di Bussoleno, nel comune di Chianocco (Torino), in località Vernetto, in Val di Susa. I militari, impegnati in attività di controllo del territorio con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Susa e di funzionari comunali, hanno individuato e accertato la presenza di materiali edili, un mezzo fuori uso, rifiuti elettronici (Raee), tavole in legno, plastica e ponteggi metallici, per un volume complessivo stimato in 360 metri cubi. Il responsabile è stato denunciato per il reato di realizzazione di discarica non autorizzata. L'area e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro per impedirne l'ulteriore utilizzo e garantire il corretto smaltimento secondo la legge.