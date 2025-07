Directa Sim, nel semestre +14,3% clienti e +29,1% ordini

Directa Sim, società che opera nel trading online in Italia, chiude il primo semestre 2025 segnando un record per numero di clienti, asset totali e numero di eseguiti. Il numero di clienti al 30 giugno ha raggiunto quota 119.486 (+14,3% rispetto al 31 dicembre 2024). In meno di cinque anni i clienti sono quadruplicati, passando dai 30mila del 1 gennaio 2020 agli attuali quasi 120mila. Il valore complessivo degli asset della clientela ha superato gli 8 miliardi di euro (+21% rispetto a fine 2024.) Il numero totale di ordini eseguiti dei clienti nel primo semestre è stato di oltre 2,9 milioni (+29,1% rispetto ai primi sei mesi del 2024). In particolare, sui mercati cash domestici, che rappresentano oltre il 50% dell'operatività dei clienti Directa, il numero di ordini eseguiti nel primo semestre 2025 è stato superiore a 1,8 milioni (+32,3%). "Il segnale è molto chiaro: la nostra proposta - commenta - Andrea Busi, amministratore delegato - continua a intercettare con efficacia le esigenze degli investitori indipendenti in Italia". "I risultati del primo semestre - ha aggiunto il direttore commerciale Stefano D'Orazio - confermano la solidità del percorso di trasformazione Directa 5.0 avviato nel 2024. La digitalizzazione dei processi, a partire dall'apertura del conto, sta producendo risultati tangibili".