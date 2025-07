Marrone e Romeo (FdI), Mezcal di Collegno va sgomberato

L'assessore regionale alle Politiche sociali e all'integrazione socio-sanitaria, Maurizio Marrone, e il consigliere comunale FdI, Alberto Romeo, chiedono che venga sgomberato il Mezcal Squat di Collegno (Torino), un immobile, che faceva parte dell'ex ospedale psichiatrico, occupato dagli anarchici dal 2006. L'appello arriva alla vigilia di un rave che è stato annunciato alla Certosa per il prossimo 19 luglio. "Già nel 2001, i tecnici del Comune di Collegno certificavano con un'ordinanza di inagibilità dell'edificio - denuncia Romeo -. Da allora nulla è stato fatto per ripristinare condizioni di sicurezza, e al contrario l'immobile è stato oggetto di occupazioni abusive e utilizzato per eventi totalmente fuori controllo". Lo scorso giugno il direttore dell'Asl To3, Giovanni La Valle, aveva scritto al prefetto Donato Cafagna, chiedendo di "intervenire con urgenza affinché vengano adottati i provvedimenti necessari allo sgombero immediato dei locali, a tutela della sicurezza, nonché per porre fine a un uso illecito e rischioso di un edificio pubblico formalmente interdetto." "I pericoli sono noti da anni e le richieste degli enti preposti sono chiare e circostanziate - commenta Marrone, insieme al consigliere Romeo -. Anche alla luce del rave, serve intervenire per evitare che un immobile pubblico, dichiarato inagibile e pericoloso, diventi teatro di un rave abusivo". "Spero che il Comune di Collegno possa vietare l'evento abusivo con un'ordinanza e unirsi al nostro appello nei confronti della Prefettura. Le istituzioni devono mostrarsi compatte nel fare muro contro chi occupa illegalmente spazi pubblici e li trasforma in zone franche. La legalità va ripristinata, subito", conclude Marrone.