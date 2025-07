ECONOMIA DOMESTICA

Vendite stabili, affitti in aumento. Mercato immobiliare double face

In Piemonte i prezzi delle case sono fermi (+0,1%), mentre i canoni salgono oltre il 3%. Domanda di compravendite in forte rialzo (+16,7%), in calo quella per le locazioni (-4,2%). Torino sopra la media, Biella la più economica. Cuneo in contrazione

Nel primo semestre del 2025, il mercato residenziale in Piemonte ha mostrato segnali di stabilità sul fronte delle compravendite, mentre i canoni di locazione sono cresciuti in modo significativo. Secondo l’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale piemontese realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech del gruppo Immobiliare.it, i prezzi di vendita hanno registrato una variazione minima (+0,1%), mentre gli affitti sono aumentati di oltre il 3%. Attualmente, comprare casa in Piemonte costa mediamente poco meno di 1.400 euro al metro quadro, mentre per affittare un immobile servono in media circa 10 euro al metro quadro.

Il report evidenzia un andamento differenziato tra i due segmenti del mercato. Nei primi sei mesi dell’anno, la domanda di compravendite (intesa come numero medio di contatti per annuncio) è aumentata del 16,7%, mentre l’interesse per le locazioni è sceso del 4,2%. Cresce però anche l’offerta: +5,8% per le vendite e +7,1% per gli affitti.

Torino: prezzi e affitti sopra la media

A Torino, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione è di 2.076 euro al metro quadro, con una crescita del 2% rispetto a gennaio. Il capoluogo non è il più caro della regione: il primato spetta a Verbania, con 2.620 euro/mq e un incremento del 4,4% nel semestre. Sul fronte locativo, Torino è il comune più costoso della regione, con un canone medio di 12,4 euro/mq, in crescita del 3,9%.

Anche per quanto riguarda domanda e offerta, Torino segue il trend regionale: la domanda di compravendite è cresciuta del 23,1%, quella di locazioni è calata dell’11,7%. L’offerta è aumentata sia per le vendite (+5,7%) sia per gli affitti (+11,8%).

Vendite: Biella la più economica, Cuneo in calo

In diverse aree del Piemonte i prezzi di vendita restano sotto i 1.000 euro al metro quadro. Il caso più evidente è quello della provincia di Biella, dove per acquistare un immobile bastano in media 564 euro/mq, la quotazione più bassa della regione. L’andamento dei prezzi non è uniforme: Verbania registra il maggior incremento (+4,4%), mentre Cuneo segna la contrazione più significativa (-3,8%), con un prezzo medio che scende a 1.851 euro/mq.

Anche l’offerta di immobili in vendita è aumentata in quasi tutto il territorio, fatta eccezione per la provincia di Novara, dove si registra un lieve calo dello 0,7%. In termini di domanda, arretrano la provincia di Alessandria (-10,5%) e il comune di Verbania (-5,6%).

Affitti: Vercelli in controtendenza

Dopo Torino, il comune con i canoni più alti è Verbania (10,5 euro/mq), nonostante un calo dell’1%. All’estremo opposto, la provincia di Biella si conferma l’area più economica anche per le locazioni, con 5,6 euro/mq. Nel complesso, le zone con affitti in aumento sono più numerose di quelle in calo, ma non mancano eccezioni. Tra queste, spicca il comune di Vercelli, dove i canoni scendono del 6,8%. Tuttavia, la domanda nel comune cresce del 22,8% e nella provincia del 14,8%, in controtendenza rispetto al dato regionale.

Più uniforme l’andamento dell’offerta, che cresce nella maggior parte del territorio. Le eccezioni riguardano il comune e la provincia di Biella (-13,7% e -7% rispettivamente), la provincia di Alessandria (-1,2%) e il comune di Vercelli (-12,8%).