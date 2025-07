SANITÀ

Asl, infornata di aspiranti direttori

Molti nuovi ingressi nella lista nazionale degli idonei a guidare le aziende sanitarie. Un requisito indispensabile per partecipare ai bandi di ciascuna Regione. Conferme e nomi nuovi anche per il Piemonte. L'ELENCO NAZIONALE AGGIORNATO

Nuova infornata di aspiranti direttori generali per le aziende sanitarie e ospedaliere. Il ministero della Salute, infatti, ha pubblicato l’elenco degli idonei al ruolo apicale nelle Asl e nelle Aso integrando quello già in corso con ulteriori ingressi.

L’aggiornamento è previsto ogni due anni e pochi giorni fa la commissione aveva concluso le procedure di valutazione per poi stilare la nuova lista in cui è indispensabile ai manager essere presenti per poi partecipare alle selezioni per gli elenchi di ciascuna Regione.

Non sono pochi coloro che hanno ottenuto l’idoneità nell’anno in corso anche se tra questi figurano anche coloro che già essendo in possesso dei requisiti e figurando nel precedente elenco hanno ripresentato la domanda facendo scattare dal 2025 la loro idoneità. È il caso, tra gli altri, dell’ex direttore regionale della Sanità all’inizio della scorsa legislatura Fabio Aimar. Tra i potenziali direttori generali anche l’attuale direttore sanitario dell’Asl Alessandria Aristide Tortora e quello amministrativo Stefano Bergagna, il direttore amministrativo per quattro anni dell’Asl di Vercelli, Gabriele Giarola, dopo una lunga carriera svolta in gran parte al Maggiore di Novara recentemente giubilato dal dg Marco Ricci

Leggi qui l'elenco

Sempre per quanto riguarda il Piemonte, l’elenco regionale era stato riaperto a novembre dello scorso anno per consentire l’ingresso di ulteriori candidati in vista delle nomine effettuate alla fine del 2024. Le risposte avevano superato abbondantemente la quarantina e proprio alcuni tra coloro che avevano presentato domanda in quella finestra aperta dalla Regione avrebbero ottenuto la direzione di un’azienda.