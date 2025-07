Pd Torino, un incontro pubblico sulla Stanza dell'ascolto

Il Partito democratico di Torino organizza per lunedì prossimo un incontro pubblico per approfondire le motivazioni della recente sentenza del Tar del Piemonte che ha disposto la chiusura della cosiddetta "Stanza dell'Ascolto", attivata all'ospedale Sant'Anna e sostenuta dalla Regione Piemonte, che accoglie le associazioni antiabortiste. A discutere il provvedimento saranno gli avvocati che hanno patrocinato il ricorso e ottenuto la sentenza, Vittorio Angiolini e Sofia Mercaldo. Il caso della Stanza dell'Ascolto "sta sollevando numerose discussioni nella società civile e nel mondo politico, per questo la delegata alle pari opportunità della segreteria metropolitana del Pd Torino Laura Pompeo ha promosso questo incontro che ha l'obiettivo di offrire un'analisi tecnica e approfondita dei contenuti della sentenza, chiarendo le motivazioni del Tar e i principi giuridici coinvolti".