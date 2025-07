Alessandria, fusione per incorporazione Alegas-Iren Mercato

Il consiglio di amministrazione di Alegas Alessandria oggi ha deliberato la fusione per incorporazione in Iren Mercato. Avrà efficacia dal primo gennaio 2026 e permetterà - spiega una nota - di consolidare la clientela, unificando le differenti attività operative, commerciali e gestionali con quelle della controllante Iren Mercato. L'operazione intende portare benefici in termini di efficienza operativa e rafforzare il supporto alla clientela, consolidando la presenza di Iren nel territorio di Alessandria e provincia. Il processo di fusione per incorporazione prevede che gli undici dipendenti di Alegas siano integrati in Iren Mercato, con il mantenimento delle condizioni di lavoro attuali e l'inserimento nell'organizzazione in linea con le mansioni già svolte. La sede operativa inoltre rimarrà quella attuale, assicurando così la continuità dei servizi, la vicinanza al territorio e la storica attenzione ai clienti dell'area. Gli undici dipendenti di Alegas, oltre a vedere mantenute le proprie posizioni contrattuali e retributive, potranno beneficiare di eventuali opportunità di crescita e di sviluppo professionale. Il marchio Alegas continuerà a comparire sulle bollette e sulle fatture dei clienti, nonché sugli store di Alessandria, dove proseguiranno tutte le attività mantenendo e rafforzando la collaborazione con il Comune. Le aree al di fuori di Alessandria vedranno Iren Mercato come protagonista del potenziamento commerciale, con i punti vendita di Casale Monferrato e Tortona che adotteranno il logo della società commerciale del gruppo Iren.