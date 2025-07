Fonti Ue, Brennero e Tav finanziabili anche nel nuovo bilancio

Il tunnel del Brennero tra Austria e Italia e la Tav Torino-Lione sono tra i progetti che potranno beneficiare dei fondi del programma europeo 'Connecting Europe Facility' (Cef) per il settore dei trasporti anche nel prossimo bilancio pluriennale comune. Lo ha chiarito una funzionaria della Commissione Ue, all'indomani della presentazione della proposta di bilancio per il periodo 2028-2034. Il Cef mobiliterà in totale 81,4 miliardi: 51,5 miliardi ai trasporti, 17,6 miliardi alla mobilità militare e 29,9 miliardi ai collegamenti energetici. I fondi saranno destinati a progetti transfrontalieri e a iniziative "con un autentico valore europeo".