Via all'apertura continuata tunnel Tenda fino a settembre

La conferenza intergovernativa italo-francese ha deliberato oggi l'apertura quotidiana della nuova galleria del colle di Tenda tutti i giorni dalle 6 alle 21. Spariscono, per il momento, le tre fasce orarie che avevano regolato il transito nei giorni feriali. Il nuovo orario sarà in vigore dal 18 luglio fino al 14 settembre. Il traffico rimane a senso unico alternato, regolato da semaforo. La decisione, fa sapere il Mit in una nota, arriva dopo due settimane di test positivi, durante i quali almeno 33mila veicoli leggeri hanno approfittato delle finestre di apertura sperimentali, confermando l'importanza strategica di questa infrastruttura. "Una vittoria della cooperazione e della determinazione: la montagna torna ad essere ponte, non barriera" commenta il ministero. A metà settembre è atteso un nuovo calendario delle aperture che verrà fissato nella prossima riunione della Cig.