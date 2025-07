Riboldi, coperto il disavanzo in sanità del Piemonte

"I dati del consuntivo 2024 sono lontanissimi dal piano di rientro. Questo mette la parola fine sulla speculazione circa lo stato di salute della nostra sanità. Ora possiamo concentrarci sulle azioni sanitarie per avvicinare il servizio e tagliare le liste d'attesa". È quanto ha spiegato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi durante la prima Commissione del Consiglio regionale del Piemonte per illustrare il bilancio di assestamento. "I 552 milioni di disavanzo previsti verranno coperti da 284 milioni provenienti dal fondo nazionale e da altre misure che esulano dal nostro bilancio - ha aggiunto - mentre i restanti 268 milioni saranno coperti da nostre risorse che destineremo con le variazioni di bilancio da novembre in avanti. Questi fondi sono figli della nostra volontà di non retrocedere sul potenziamento del personale, sull'investimento nei nuovi reparti e sul potenziamento della sanità territoriale. È nostra intenzione aggredire la spesa improduttiva anche grazie all'incremento tecnologico, a partire dallo spreco farmaceutico".