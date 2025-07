SANITÀ A PEZZI

Molinette in sicurezza? Serve mezzo miliardo

Cifra di poco inferiore al costo del futuro Parco della Salute. Dal 2023 ci sono 32 milioni e una lista di interventi prioritari, ma i lavori non sono quasi mai incominciati. Accelerazione negli ultimi mesi. Il pressing dei sindacati e le responsabilità del passato

Gli interventi di manutenzione per garantire la sicurezza dei pazienti e dei dipendenti della Città della Salute costerebbero più di mezzo miliardo, 585 milioni per l’esattezza. Poco meno della cifra messa in preventivo per costruire il futuro Parco della Salute.

Quella cifra stratosferica non spunta per la prima volta oggi nei documenti su cui sta lavorando il commissario Thomas Schael proprio sul fronte della sicurezza con la predisposizione di un nuovo regolamento, ma soprattutto con l’avvio o l’accelerazione di quei cantieri segnati da forti ritardi o addirittura mancate partenze.

I fondi della Regione

L’oltre mezzo miliardo di costi era ben noto già negli scorsi anni, tant’è che quando il 4 aprile del 2023 la giunta regionale su proposta dell’allora assessore alla Sanità Luigi Icardi assegna all’azienda di corso Bramante 31 milioni 952mila euro, la direzione della Città della Salute in capo a Giovanni La Valle individua e concorda con la stessa Regione 14 interventi prioritari sul fronte della sicurezza. Dodici riguardano le Molinette, due il Cto.

Due anni dopo la tabella di marcia non è certo quella auspicata. Molto di quell’elenco, stilato seguendo il criterio di scongiurare o ridurre i rischi maggiori, resta ancora da fare, in alcuni casi si sta cercando di recuperare terreno addirittura sull’affidamento dei lavori, con gare ancora da chiudere due anni dopo la messa a disposizione dei fondi.

Le lungaggini burocratiche non sono una novità, tantomeno un’eccezione. Tuttavia, in questo caso, tra un pannello che si stacca dal soffitto, la bonifica dall’amianto e i sistemi antincendio da adeguare, i ritardi pesano ancor più delle legittime proteste dei sindacati che affondano le loro ragioni in un passato più o meno recente dove al problema delle risorse economiche si è aggiunto quello di lentezze difficilmente accettabili.

Sindacati e Procura

Il livello della tensione da parte delle rappresentanze dei lavoratori si è acuito negli ultimi mesi, con lo stesso intervento dello Spresal e il rapporto del servizio di vigilanza inviato alla Procura della Repubblica, ma è indubbio che i mali delle Molinette e delle altre strutture della Città della Salute hanno origini lontane e responsabilità stratificate come ben sanno gli stessi sindacati che nell’azienda contano un numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che supera la settantina.

Quei poco meno di 32 milioni ai quali all’epoca Icardi aveva promesso di aggiungerne altre cento quando fosse state spesa la prima erogazione, sarebbero dovuti e serviranno ancora se non a risolvere certamente a attenuare i rischi e garantire maggior sicurezza.

Il nuovo Pronto Soccorso

Di quella cifra 8,640 milioni sono previsti per l’intervento maggiore, ma anche quello ormai noto per ritardi e cambi di percorso, ovvero la messa a norma del Dea Pronto Soccorso. Sottoscritto un protocollo con Scr per le gestione dei procedimenti di affidamento lavori, costituito un gruppo di lavoro in Regione per le soluzioni temporanee alternative con il supporto del Politecnico, questo è l’intervento che si annuncia come il più complicato e non certo agevolato dalla celerità delle procedure dopo lo stanziamento dei fondi.

Per le reti di distribuzione e i soffitti dei corridoi, dove i rischi di crolli dei pannelli sono incombenti, è preventivata una spesa di 3milioni di cui 2,100 a carico dello stato e 900mila euro in capo al fondo della Regione. Al 30 giugno scorso è stato speso 1,666 milioni per circa 10mila metri quadri di soffitti e la fine dei lavori è fissata all’11 febbraio del prossimo anno.

Questione delicata e complessa quella dell’amianto nei pannelli esterni del padiglione dermatologico. Un milione 1 900mila euro la somma necessaria. Elaborato il piano insieme allo Spresal, si deve definire l’appalto.

Antincendio, gara in corso

Nulla di iniziato dal 2023 neppure per l’antincendio nella clinica chirurgica di corso Dogliotti. Costo previsto 4,5 milioni, è in corso la gara e l’avvio dei lavori è previsto per il prossimo ottobre. Sono incominciati, invece, lo scorso maggio i lavori per le dorsali e le reti idriche sempre nella struttura di corso Dogliotti per un importo di un milione e mezzo.

A settembre si prevede l’avvio degli interventi nel nuovo reparto di psichiatria ospedaliera per cui si è in attesa di aggiudicazione della gara per 1,3 milioni. Costerà invece 1,6 milioni l’unificazione decisa con l’Università della banca dei tessuti e la crioconservazione delle cellule staminali.

Meno costoso, ma non meno importante dal punto di vista della sicurezza la vasca per i reflui radioattivi per cui si è in fase di aggiudicazione dei lavori per un costo di 300mila euro. Mezzo milione per gli interventi nella palestra di riabilitazione respiratoria che dovrebbero partire a settembre, dopo l’aggiudicazione ufficiale. Serviranno poco più di 4 milioni per la ristrutturazione dell’ex reparto Medicina 2 di cui è indicato l’avio a settembre. Appena incominciato a lavorare, proprio in questo mese, ai nuovi ambulatori per la banca del sangue. Fin qui il piano per le Molinette.

Ritardi da recuperare

I due interventi che riguardano il Cto sono quello al 16piano per ortopedia e traumatologia per un importo di 584mila euro e inizio lavori ad agosto e termine entro fine anno. Basteranno 72mila euro per il ripristino dei parapetti al 17esimo e 18esimo piano del Cto, ma in questo caso è tutto fermo per interferenze con i lavori per la messa in sicurezza antisismica. Sembra un paradosso, ma c’è anche questo nella storia di un ospedale che per essere messo totalmente in sicurezza costerebbe quasi anto quanto costruirne uno nuovo e più grande. E a fronte delle risorse messe a disposizione, dovendo far di necessità virtù non sempre quest’ultima pare essersi mostrata rispetto al calendario.