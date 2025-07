Pd chiede audizioni sul provvedimento "Cresci Piemonte"

Il gruppo Pd in Regione chiede le audizioni sul 'Cresci Piemonte', provvedimento in materia urbanistica della giunta di Alberto di Alberto Cirio. " Abbiamo chiesto - spiegano i Dem Nadia Conticelli e Daniele Valle - che vengano auditi in presenza gli ordini professionali, i rappresentanti del mondo economico e i Comuni attraverso Anci, perché siamo convinti che dal confronto con le realtà del territorio e del nostro tessuto produttivo possano emergere esigenze e proposte concrete e attuali a cui dare risposta". "Il Piemonte - sottolineano - è tra le poche Regioni che non hanno approvato una nuova legge urbanistica di seconda generazione, cioè non più ancorata alla normativa degli anni settanta. La legge del 1977, seppur con diversi aggiornamenti, risulta inadeguata ad affrontare l'attuale contesto socio economico e normativo. Ricordiamo a questo proposito l'impegno dell'assessore Gallo per l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla nuova legge urbanistica, un lavoro complesso finora solo annunciato". "La norma transitoria proposta, la cosiddetta 'Cresci Piemonte' che nasce da un'esigenza concreta legata alle numerose progettualità in atto e alle relative scadenze temporali, ma che richiede approfondimenti e implementazioni - rimarcano - è stata oggi su nostra richiesta finalmente incardinata in seconda Commissione".