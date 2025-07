VERSO IL 2027

Tajani convoca il "Gran Consiglio".

Con Cirio fischia il vento del Nord

Con il fiato sul collo dei Berlusconi e un carisma da triglia, il vicepremier si affanna a blindare la sua leadership. Vuole bruciare i tempi per il congresso di Forza Italia: il mandato scade nel 2027, ma i coltelli già luccicano. Il ruolo del governatore piemontese

Dopo la stoccata di Pier Silvio Berlusconi e con mezzo partito in agitazione, Antonio Tajani corre ai ripari. Il segretario di Forza Italia vuole anticipare le tappe per garantirsi una riconferma, che inizia a non apparire più così granitica (e scontata). Così inizia a organizzarsi in vista del nuovo congresso, convocando il Consiglio nazionale la settimana prossima, venerdì 25 luglio. Una data che ricorda un altro consiglio celebre: il Gran Consiglio del Fascismo, che decretò la fine di Mussolini. E se per il momento non c’è nessun Dino Grandi all’orizzonte, il vicepremier pensa a blindarsi, e chiede una mano anche ad Alberto Cirio: è lui l’uomo forte al nord in un partito che prende il grosso dei suoi voti da Roma in giù, e vanta anche ottimi rapporti con Marina Berlusconi. Sarà lui quindi che dovrà aiutarlo ad accrescere l’appeal di Forza Italia nell’area più produttiva del Paese, facendo da collante tra Roma e Milano. Assicurandosi al contempo che proprio in virtù di questo non voglia soffiargli la leadership.

Congresso anticipato

Il mandato di Tajani come segretario di Forza Italia scade a inizio 2027, troppo in là per mettere al sicuro la leadership in un momento delicato, con un partito che dopo una piuttosto sorprendente fase di crescita – dove ha superato la Lega di Matteo Salvini ed è arrivata a tallonare il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte – è fermo o in calo negli ultimi sondaggi, ben al di sotto della soglia del 10%. A questo si aggiungono le parole tutt’altro che benevole del secondogenito del Cav. nei confronti del vicepremier e ministro degli Esteri, criticando la sua insistenza sul tema dello ius scholae: “Non è il momento, non mi sembra nelle priorità degli italiani”, ha detto il presidente di Mediaset, aggiungendo che “il mondo della politica ha delle mancanze di leadership se si vuole crescere bisogna far crescere i leader” e ventilando l’ipotesi di una sua discesa in campo, sulle orme di suo padre Silvio: “Ho 56 anni, mio papà è entrato in politica a 58”.

Parole che hanno evidentemente fatto suonare l’allarme nella testa di Tajani, che per la settimana prossima, venerdì 25 luglio, ha convocato a Roma il Consiglio Nazionale del partito. Secondi rumors insistenti l’obiettivo è quello di accelerare in vista del congresso. Aspettare il 2027 non solo rischierebbe di logorarlo, ma si sovrapporrebbe con la campagna elettorale per le elezioni Politiche, dove quindi si presenterebbe come un leader dimezzato. Con più di qualcuno pronto ad approfittarne.

La porchetta magica

Anticipando il “Gran Consiglio” del 25 luglio, già questa domenica Tajani ha convocato un summit ristretto con i vertici del partito, nella sede di San Lorenzo in Lucina, a cui parteciperanno i quattro vicesegretari – oltre al governatore del Piemonte Cirio, ci sono il presidente della Calabria Roberto Occhiuto, l’ex leader dei giovani Stefano Benigni e la vicecapogruppo a Montecitorio Deborah Bergamini; i tre capigruppo – Maurizio Gasparri al Senato, Paolo Barelli alla Camera e Fulvio Martusciello al Parlamento Europeo – e il portavoce Raffaele Nevi. Obiettivo: serrare i ranghi e riprogrammare la strategia, per evitare di restare schiacciati da Fratelli d’Italia e soprattutto dalla Lega, che più volte non ha lesinato attacchi a Forza Italia e ai suoi vertici. In ultimo a Bruxelles in occasione del voto di sfiducia a Ursula von der Leyen, mentre sottotraccia tiene ancora banco la discussione sullo ius scholae, sul quale la stessa premier Giorgia Meloni sembra essersi espressa negativamente.

Con il rischio di restare isolato all’interno della coalizione e per soffocare sul nascere una ribellione interna allo stesso partito, con l’ala capitanata da Licia Ronzulli e Giorgio Mulè pronta a soffiare sul fuoco delle parole di Pier Silvio, Tajani fa affidamento sulla “porchetta magica”, ed è qui che la figura di Cirio assume sempre più rilevanza: in un partito a trazione centrosud dovrà essere lui a tenere alta la bandiera di Forza Italia nel nord produttivo, con il governatore che può giocare anche un altro asso nella manica: il rapporto privilegiato con Marina Berlusconi. La Cavaliera a cui lo stesso Tajani, grazie ai buoni uffici del sempiterno Gianni Letta, si è rivolto in cerca di protezione. L’incontro previsto, addirittura fissato in agenda qualche giorno fa, è saltato a quanto pare per non dare all’esterno la sensazione di una divisione in famiglia tra i due fratelli.

Cirio tra Roma e Arcore

La primogenita di Berlusconi ha infatti sempre avuto in simpatia il gigione langhetto, vedendolo magari più affine, geograficamente e culturalmente, rispetto al romanissimo Tajani. In questo modo il governatore del Piemonte si pone come una figura di raccordo tra due mondi che paiono sempre più distanti, e farà valere la sua special relationship in vista del 2027, quando è pronto a lasciare la guida della Regione per trasferirsi armi e bagagli a Roma, con un posto da ministro nel mirino come ricompensa per i servizi offerti.

Il vicepremier fa quindi più che bene a tenerselo stretto, anche perché una eventuale rottura tra i due potrebbe aprire a scenari inaspettati: con un segretario messo in discussione e il suo diretto rivale Occhiuto azzoppato dalle inchieste giudiziarie, Cirio potrebbe anche decidere di lanciare la sfida alla porchetta magica e puntare alla leadership, spostando verso nord il baricentro del partito, cosa tutt’altro che sgradita all’inner circle berlusconiano. Un’eventualità a cui Tajani non vuole nemmeno pensarci. Una cosa è certa il Gran Consiglio del 25 luglio non finisrà allo stesso modo di 82 anni fa. Per ora.