SPORT & POLITICA

Governo e Federtennis ai ferri corti. Torino rischia di perdere le Atp. Binaghi: "Pronto a lasciare"

Lo scontro sul decreto sport mette a repentaglio il torneo all'ombra della Mole. In ballo l'autonomia (e tanti soldi). Ma c'è di più: il presidente Binaghi annuncia di essere pronto a fare un passo indietro. Nervi tesissimi. E Lo Russo fa gli scongiuri

Terremoto Atp Finals. Angelo Binaghi, il presidente della Federazione italiana tennis e padel, pronto a fare un passo indietro dopo lo scontro con il Governo sul decreto Sport. Ma le vere brutte notizie sono per Torino: se a novembre scorso si dava per scontato che il torneo rimanesse in Italia fino al 2030 e almeno fino al 2027 in città, oggi non vi è più nulla di certo. Se non si troverà una sintesi tra Fitp e Governo tutto rischia di saltare.

Il passo indietro di Binaghi

Occhi lucidi, naso arrossato e voce a tratti strozzata. Angelo Binaghi quando si presenta davanti ai giornalisti al termine della presentazione del masterplan delle Nitto Atp Finals 2025 è visibilmente commosso e non prova neppure a nasconderlo. “Questa situazione mi sta turbando molto”, ha detto rispondendo a chi lo sollecitava, “Se Sinner avesse vinto qualche partita in meno, forse l’entusiasmo non sarebbe lo stesso, ma noi avremmo vissuto molto più tranquilli”.

Parole che si riferiscono al braccio di ferro che si è innescato sul decreto sport che prevede una sorta di gestione condivisa tra la federazione sportiva, le istituzioni e l’agenzia Sport e Salute. Come abbiamo già scritto sul piatto ci sono conti, appalti e contratti sui quali potrebbe essere calata una sorta di regia politica.

“Il problema delle nuove leggi è quando hanno un’applicazione retroattiva e sono incompatibili con gli accordi già in essere tra noi e Atp da cinque anni”, ha spiegato Binaghi davanti alla platea presente nella sala conferenze del grattacielo di Intesa. Il nocciolo della questione infatti sarebbe proprio legato agli accordi già stretti con Atp che prevedono autonomia organizzativa per la Fitp. Da quanto trapelato nei giorni scorsi Atp avrebbe chiesto chiarimenti attraverso una lettera scritta da Andrea Gaudenzi, il suo presidente.

Il rischio che saltino le Finals a Torino

Per tutti i motivi di cui sopra Torino rischia di perdere le Atp Finals. L’accordo che prorogherebbe il torneo in Italia fino al 2030 infatti non sarebbe stato ancora ratificato ed è questo che mette gli organizzatori nelle condizioni di dettare le proprie condizioni. Dimostrazione sono le parole di Binaghi al termine della presentazione del masterplan dell’edizione 2025.

“Anche nel 2026 le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino. Almeno fino al 2026”, ha detto Binaghi aggiungendo, “voi lo davate per scontato, io un po’ meno”. Sala gremita che ascoltando le parole del presidente Fitp è caduta nel gelo perché in città ormai si davano per scontate le edizioni 2026 e 2027.

Tanto che il sindaco Stefano Lo Russo nel suo intervento aveva detto: “Siamo determinati a tenerle altri 5 anni qua a Torino. Lo meritiamo perché abbiamo dimostrato di saperle fare”. Non si capisce se il suo fosse un messaggio a qualcuno o se semplicemente fosse all’oscuro di quel che avrebbe detto Binaghi.

La stoccata al Governo

Nel suo intervento il presidente di Fitp non si è risparmiato e ha voluto lanciare una stoccata al Governo. Se il tema è la capacità di gestire un evento così importante, Binaghi evidentemente pensa di avere qualche credito ed ecco che spara: “Credo che ci voglia molta presunzione per dire oggi che si sarebbero potuti raggiungere risultati superiori a quelli che abbiamo dimostrato. Adesso ci sono altri problemi. Cominciamo a fare di tutto per tenere le Atp in Italia che non è banale”.

Un terremoto che si consuma in poche decine di minuti e che ha il suo epilogo nell’annuncio di Binaghi di essere disposto a fare un passo indietro: “I ministri competenti sono già informati del fatto che ho chiesto al consiglio federale di essere sollevato dall’incarico riguardo la presidenza di tutti gli organismi nei quali collaboriamo con gli altri enti per gestire grandi manifestazioni. Anche questo problema sarà occasione per rinnovare ed evitare personalismi”.

Pronto dunque alle dimissioni, con gli occhi lucidi e il naso arrossato: “A me è stato rimproverato anche di essere andato dal Papa. Può darsi abbia sbagliato qualcosa, credo che la mia esperienza sia stata gratificante, credo che come in tutte le cose ci sia un inizio e una fine, e credo che questo se debba essere il momento di lasciare il tennis penso sia il momento migliore”.