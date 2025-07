Alpinista disperso nel Torinese, sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche dell'alpinista svizzero di 64 anni disperso dallo scorso 23 giugno sulle montagne del Canavese (Torino). Ieri l'elicottero della guardia di finanza ha portato nuovamente in quota le squadre del soccorso alpino, effettuando un sorvolo sulle creste a cavallo tra l'alta Valchiusella e il vallone di Scalaro. Le squadre di terra hanno a loro volta bonificato a piedi parte dell'impervio vallone, scendendo per prati inclinati e salti di roccia. Anche i droni dei vigili del fuoco hanno perlustrato la parte alta del vallone, senza esito. Nel pomeriggio è stato tentato un ultimo sorvolo con l'elicottero Drago per visionare nuovamente il canalone da diverse angolazioni, anche qui con esito negativo. In serata il tavolo condiviso da soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri, ha deciso di sospendere le ricerche fino a quando non emergeranno elementi utili.