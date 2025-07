Stabilimento Guala Closures in Scozia, investiti 60 milioni

Guala Closures, azienda che opera nelle chiusure premium e innovative, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo stabilimento produttivo all'avanguardia a Gartcosh, in Scozia. Alla cerimonia hanno partecipato Ivan McKee, ministro scozzese per le Finanze Pubbliche, Veronica Ferrucci, console generale d'Italia a Edimburgo, Umberto Bernardo, capo dell'Ufficio economico dell'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito, e Adrian Gillespie, amministratore delegato di Scottish Enterprise, con Gabriele Del Torchio, presidente di Guala Closures, e Andrea Lodetti, amministratore delegato. Con un investimento superiore ai 60 milioni di euro, questo traguardo segna il completamento di un progetto strategico avviato nel novembre 2022 e concluso nell'aprile 2025. Lo stabilimento si estende su una superficie di circa 20.000 metri quadri e impiegherà oltre 300 professionisti qualificati, rafforzando la presenza industriale dell'azienda nel Regno Unito e contribuendo all'economia locale. L'investimento rappresenta uno dei più rilevanti mai effettuati da un'impresa italiana nel Regno Unito e include un contributo di oltre 3,5 milioni di euro da parte di Scottish Enterprise, l'agenzia per lo sviluppo economico del governo scozzese. "L'apertura del nostro stabilimento di Gartcosh rappresenta una chiara dichiarazione della nostra visione per il futuro", ha detto Lodetti. "Situato strategicamente nel cuore della rinomata regione scozzese del whisky, lo stabilimento di Gartcosh è in una posizione ideale per servire sia i grandi marchi globali che i piccoli produttori. Con oltre 100 distillerie già rifornite da questo sito, Guala Closures è oggi ancora più integrata in uno dei settori più rappresentativi ed economicamente rilevanti del Regno Unito, che nel 2024 ha generato un valore totale di quasi 7,9 miliardi di euro, di cui 6,2 miliardi derivanti dalle esportazioni". Guala Closures ha 37 siti produttivi e 7 centri di R&S in tutto il mondo.