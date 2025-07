Pd, bene conferma IoLavoro ma serve certezza su Torino

"Accogliamo con favore l'annuncio della Regione sul futuro di IoLavoro, ma servono chiarezza e certezze per Torino". A chiederle, il gruppo Pd in Consiglio comunale a Torino. "Se davvero il capoluogo non è escluso - dice il capogruppo Claudio Cerrato -, serve un atto formale e visibile che confermi il suo ruolo centrale in questa manifestazione. Al momento, non sono state comunicate né le date né la sede dell'edizione torinese di IoLavoro, e questo alimenta l'incertezza". "Non ci accontenteremo di rassicurazioni generiche", aggiunge Cerrato per il quale è anche "necessario fare chiarezza sui fondi disponibili". A chiedere "un impegno chiaro e verificabile da parte della Regione per garantire la piena partecipazione della nostra città anche nelle future edizioni", è anche il consigliere Dem Angelo Catanzaro, sottolineando che "IoLavoro ha rappresentato per anni una risorsa fondamentale per chi cerca occupazione, in particolare per giovani, persone con disabilità e categorie protette e per questo non possiamo accettare che Torino venga marginalizzata. Senza certezze, il rischio è che le politiche attive del lavoro finiscano per escludere proprio chi ne ha più bisogno".