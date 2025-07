Accordo di fornitura tra Stellantis Pro One e Sic Europe

Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ha concluso un accordo con Sic Europe, azienda che opera nel settore del trasporto, della logistica e del facility management. L'intesa prevede la fornitura di 1.200 veicoli entro la fine dell'anno prodotti nello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti), di cui 600 già consolidati nel primo semestre, tutti i modelli del segmento large: Fiat Ducato, Opel Movano Citroën Jumper e Peugeot Boxer. "Con questo accordo, Stellantis Pro One conferma il proprio impegno nel mettere il cliente al centro, offrendo la giusta soluzione per ogni esigenza operativa" spiega Domenico Gostoli - Lcv Business Unit Director per Stellantis Italia. "La nostra gamma multibrand, con i nostri servizi finanziari di Stellantis Financial Services e di assistenza post vendita, sono pensati per accompagnare a 360 gradi la transizione verso molteplici esigenze di mobilità in termini di efficienza, sostenibilità e flessibilità" Sic Europe, attiva su tutto il territorio nazionale e internazionale, dispone di oltre 3.000 mezzi per le consegne last mile, inclusi veicoli elettrici e a temperatura controllata. L'azienda si distingue per un approccio orientato all'innovazione e alla sostenibilità, con l'obiettivo di convertire progressivamente il 40% della propria flotta in veicoli a zero emissioni.