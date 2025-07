Processo Direkta, ultima udienza d'appello per madre Renzi

È iniziata alle 9.30 a Torino quella che dovrebbe essere l'udienza conclusiva del processo d'appello per concorso in bancarotta che vede imputati Laura Bovoli, madre dell'ex premier e presidente di Italia Viva Matteo Renzi, Paolo Buono e Franco Peretta. Sono accusati di concorso in bancarotta per il crac della Direkta di Sant'Albano Stura (Cuneo), avvenuto nel 2014. Bovoli era all'epoca amministratrice della Eventi 6, l'azienda di famiglia dei Renzi. Per conto di essa la Direkta si occupava della distribuzione di volantini di grandi catene di supermercati in provincia di Cuneo, subappaltando a sua volta le consegne ad alcune cooperative. In primo grado a Cuneo i giudici avevano assolto con formula ampia sia lei che i coimputati Buono e Peretta. Erano stati invece condannati il commercialista della Direkta Bruno Pagamici (a tre anni, otto mesi e quindici giorni), e due ex collaboratori del titolare Mirko Provenzano, Vincenzo Misiano (due mesi) e Donatella Spada (sei mesi). Contro le assoluzioni la procura aveva presentato appello. Il processo a Torino avrebbe dovuto tenersi lo scorso 20 maggio, ma un blackout aveva bloccato l'attività del palagiustizia per l'intera giornata, imponendo il rinvio.