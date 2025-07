Promesse al capolinea

Dicono che…alla fine il capolinea del tram a Borgata Lesna sia sparito. Eppure il sindaco Stefano Lo Russo, appena eletto nel 2021 era stato categorico: “Il progetto per spostare il capolinea della Linea 15 da via Brissogne a via Tofane verrà cancellato. Le opere finanziate dal ministero che non condividiamo le fermiamo”. La nuova amministrazione sembrava disposta a perdere soldi – i 9 milioni di euro stanziati dal ministero alla giunta di Chiara Appendino - pur di non scontentare i residenti del quartiere, che vedevano nel capolinea un punto di riferimento per una zona periferica e mal collegata al resto della città, tanto da lanciare una petizione durante la scorsa campagna elettorale. L’assessore alla mobilità Chiara Foglietta aveva subito sposato la posizione dei cittadini, promettendo di mantenere il capolinea in Borgata Lesna: “La nostra è una posizione che abbiamo mantenuto durante tutta la campagna elettorale. Adesso si trasformerà in atti amministrativi”.

Le cose però sono andate diversamente, e alla fine il capolinea di via Brissogne è stato spostato. Non in via Tofane come previsto dal progetto iniziale, ma in via Monginevro. Ma al danno si aggiunge la beffa, con la Foglietta che ha rivendicato il tutto come un successo per il quartiere: “Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai cittadini e alle cittadine e oggi l’abbiamo comunicato ufficialmente: la linea 15 resterà in Borgata Lesna, grazie al nuovo capolinea su via Monginevro”. Peccato che però la promessa era un’altra, e non è stata mantenuta.