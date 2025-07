FINANZA & POTERI

Guerra fredda tra Fondazioni. Links è in cattiva Compagnia

L’eccessiva visibilità mediatica guadagnata con il computer quantistico Lagrange ha riacceso le tensioni tra i due enti, da tempo segnate da invidie, gelosie e rivalità interne. Gilli starebbe meditando il disimpegno lasciando tutto al Politecnico

Lagrange, il primo computer quantistico italiano inaugurato lo scorso maggio a Torino, oltre ad accelerare i processi di calcolo avrebbe fatto anche precipitare i rapporti tra la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Links, ente che si occupa di ricerca appplicata, innovazione e nuove tecnologie. Invidie, interessi e timori alla base di yensioni latenti da tempo, culminate di recente in uno scontro tanto da convincere i vertici di corso Vittorio Emanuele a prendere in esame il progressivo disimpegno.

Troppo successo

Alla base dei malumori più recenti ci sarebbe addirittura il successo che in questi anni Fondazione Links avrebbe ottenuto. Questo secondo la versione che trapela da ambienti della fondazione. La goccia che avrebbe fatto traboccare un vaso già colmo di incomprensioni sarebbe stato proprio Lagrange, il primo computer quantistico in Italia, presentato in pompa magna lo scorso 22 maggio. Troppi titoli sui giornali, troppi servizi in televisione, troppa notorietà acquisita anche all’estero.

Un fatto positivo, motivo di vanto per una realtà che, nata sulle ceneri del glorioso Istituto Boella ha macinato risultati e riconoscimenti. Ma che avrebbe fatto storcere il naso a più d’uno, a partire da Paolo Mulassano che avrebbe visto il suo ruolo di responsabile dell’innovazione della Compagnia messo in ombra dalla sovraesposizione di Stefano Buscaglia, direttore di Links. In questa guerra fredda, addirittura la Compagnia negli ultimi mesi avrebbe, silenziosamente, tifato per una marginalizzazione della propria controlata e la stessa cosa avrebbe tentato di fare il Politecnico, altro socio di Links, altrettanto invidiosa per i successi della fondazione presieduta da Marco Cantamessa.

Da Profumo a Gilli

A questo punto la situazione pare sia precipitata: la Compagnia sarebbe pronta ad abbandonare Links. Tanto che Marco Gilli, presidente della Compagnia, a margine di una riunione del Consiglio di indirizzo avrebbe prospettato tale ipotesi ad alcuni consiglieri. In realtà però l’idea di uscire dalla compagine non sarebbe una novità. Già durante la presidenza di Francesco Profumo venne discussa. In fondo la gestione di Links è tutto in capo al Politecnico e per la Compagnia è un carico, da cui non derivano grossi benefici. Da qui l’idea di avviare un processo di ritirata per assegnarla completamente al Poli.

Con l’uscita di Compagnia di San Paolo, e il conseguente ridimensionamento, se non chiusura di Links, il Politecnico di Torino rileverebbe circa 200 ricercatori e decine di progetti di ricerca applicata già avviati. Tutti ci guadagnerebbero tranne Links e quelle figure che difficilmente potrebbero trovare una ricollocazione .

Ipotesi sul futuro

Links, ente strumentale di Compagnia di San Paolo nata circa 20 anni fa, fino a oggi ha goduto di una sorta di indipendenza d’azione che le ha permesso di ritagliarsi un ruolo anche all’estero. Se Compagnia dovesse decidere veramente di fare un passo indietro si aprirebbero alcuni scenari. Il primo è quello citato sopra: ridimensionamento o chiusura di Links a vantaggio del Politecnico. Ma vi potrebbe essere anche una seconda strada, ovvero l’apertura a nuovi soci finanziatori e in questo caso non ci sarebbero garanzie sul modello di governance e anche sulla permanenza nella stessa città di Torino.