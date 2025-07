Napoli (Azione), all'Italia non serve il tennis del littorio

"Quando qualcosa funziona, e funziona benissimo, il governo - oggi Meloni, domani un altro - si ingegna di creare ostacoli poiché sembra un insulto che la Fitp abbia creato un movimento tennistico straordinario, dalla Sicilia alle Alpi, con migliaia di giovani praticanti e decine di scuole con maestri di tennis. Su una macchina rodata alla perfezione, che esprime campioni come Sinner, Musetti e tanti altri che premono, il governo sta per calare il Decreto Sport con il proposito di cogestire le Atp Finals attraverso un nuovo comitato per sottrarre alla Fitp l'esclusività della gestione". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Siamo di fronte a un atto che non so se frutto più di arroganza o di stupidità. Premesso che sono lontani i tempi e più non torneranno i tempi della gioventù del Littorio, quanto di meglio poteva essere fatto la Fitp lo ha fatto, aggiungendo meglio al meglio. Sul Decreto sport ha acceso i riflettori la Atp, l'associazione che governa il tennis mondiale, per niente convinta e pronta a togliere le Atp Finals all'Italia e a Torino, dove invece possono restare fino al 2026 e forse oltre", aggiunge Napoli, secondo cui "se il ministro Abodi fosse stato presente a Wimbledon forse avrebbe potuto apprezzare meglio la ricchezza di talenti e di organizzazione che il tennis italiano sa esprimere quando viene rispettata la sua autonomia gestionale. Abbia la bontà di modificare il suo decreto e lasci alla Fitp la responsabilità di fare quello che ha dimostrato di saper fare in modo eccellente. Che lo Stato voglia fare business anche con le Atp Finals è grottesco. Rischiamo - conclude - di perdere un evento che è il fiore all'occhiello della Federazione di Angelo Binaghi e dei suoi straordinari collaboratori".