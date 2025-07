Europa Radicale, De Luca al servizio del Cremlino

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è "al servizio della propaganda del Cremlino" e "noi non possiamo che agire". Lo afferma il torinese Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, ribadendo il progetto di contestare l'esibizione di Gergiev. "Con decine di biglietti già acquistati - annuncia - saremo al concerto della vergogna per dare un segno inequivocabile di un'Italia che non accetta l'infame inquinamento della guerra ibrida della Russia. Il presidente De Luca è al servizio della propaganda del Cremlino. Di fronte alla distruzione e ai crimini di Mosca non possiamo che agire. Gergiev non è solo un celebre sostenitore di Putin, è un servo propagandista del suo imperialismo, dalla invasione della Georgia alla Siria fino all'Ucraina". "Chiediamo a tutti i cittadini - aggiunge Boni - di mobilitarsi con noi, fuori e dentro il teatro, per lottare con la nonviolenza contro chi in nessun Paese d'Europa può essere invitato mentre la Regione Campania diviene, come istituzione, complice del massacro di civili in Ucraina".