Gruppo Amag Alessandria, lascia la presidente Lorenza Franzino

"Ringrazio Lorenza Franzino per il lavoro svolto. La redazione dei bilanci ora non deve più seguire intoppi pur facendo tesoro del lavoro svolto dalla presidente dimissionaria e dal suo staff. La Giunta che guido ha già approvato l'atto di indirizzo che, in linea di coerenza con le decisioni già prese dal Consiglio Comunale, deve portare in tempi ragionevoli alla completa riorganizzazione del Gruppo. Il destino di Amag Reti Idriche, in attesa delle decisioni del ministero competente sul riconoscimento dei fondi Pnrr, è al centro del futuro dell'azienda. Per continuare a gestire questa transizione in modo proattivo occorre approvare i bilanci con la massima trasparenza e condividendo con i soci e gli amministratori il progetto di ristrutturazione in corso". Così, in una nota, Giorgio Abonante (Pd), sindaco di Alessandria, dopo le dimissioni del presidente Franzino arrivata ad Alessandria circa un anno fa. "È necessario - aggiunge il primo cittadino - chiudere la stagione delle polemiche e delle conflittualità e aprire, invece, la fase dell'unità e della condivisione per permettere al Gruppo Amag e a tutte le maestranze di avere prospettive chiare". È di Emanuele Locci, presidente gruppo in Comune Fratelli d'Italia, un primo commento dall'opposizione. "Questa ennesima uscita dal vertice di Amag è l'ultimo sintomo di una crisi profonda e strutturale nella governance della holding pubblica e delle sue controllate. Le dimissioni si susseguono senza sosta: l'amministratore delegato Biestro, il presidente Perissinotto, 2 consiglieri di amministrazione e ora la stessa presidente Franzino, figura direttamente espressione della rete di consulenti voluti dal sindaco Abonante per 'sistemare' i conti. Il fatto che abbia lasciato prima di assumere responsabilità formali sull'approvazione del bilancio lascia emergere il sospetto fondato di gravi problemi interni e conflitti sulla redazione del rendiconto. Le dimissioni non sono 'scelte individuali', ma il riflesso di fratture profonde nel management e tra gli amministratori delle aziende pubbliche e il Comune".