Assolta (anche in Appello) la madre di Renzi

I giudici di Torino hanno confermato la sentenza di primo grado emessa a Cuneo. Laura Bovoli era imputata per la bancarotta della Direkta, azienda di Sant’Albano Stura. L'intricata vicenda e il clamore dovuto al ruolo politico del figlio

La Corte d’Appello di Torino, presieduta dal giudice Mario Amato, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nel 2021 dal Tribunale di Cuneo, assolvendo Laura Bovoli, madre dell’ex premier e presidente di Italia Viva Matteo Renzi, dall’accusa di concorso in bancarotta documentale nel caso relativo al crac della società Direkta di Sant’Albano Stura (Cuneo). La decisione, arrivata dopo circa due ore di camera di consiglio, ha rigettato l’appello presentato dalla Procura di Cuneo contro le assoluzioni di Bovoli, Paolo Buono e Franco Peretta, confermando la formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Il caso

Il procedimento giudiziario trae origine dal fallimento, nel 2014, della Direkta, una società che si occupava della distribuzione di volantini pubblicitari per conto di grandi catene di supermercati in provincia di Cuneo. Direkta operava come subappaltatore per Eventi 6, l’azienda di famiglia dei Renzi, amministrata da Laura Bovoli, e per Gest Espaces, rappresentata dal direttore commerciale Paolo Buono. La distribuzione dei dépliant era affidata alle cooperative del gruppo GSI, gestite da Giorgio Fossati, che nel 2013 aveva accumulato crediti per 1,3 milioni di euro nei confronti di Direkta.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Pier Attilio Stea, il titolare di Direkta, Mirko Provenzano, avrebbe chiesto a Eventi 6 e Gest Espaces di emettere note di credito per presunti disservizi attribuiti alle cooperative di Fossati. Queste note avrebbero avuto l’obiettivo di opporre resistenza alle ingiunzioni di pagamento di Fossati, riducendo i debiti accumulati. La Procura sosteneva che tali note di credito fossero state utilizzate per ritardare il fallimento di Direkta, configurando il reato di bancarotta.

Il processo e le assoluzioni

Nel processo di primo grado a Cuneo, Laura Bovoli, Paolo Buono e Franco Peretta, uno dei commercialisti di Direkta, erano stati assolti con formula ampia. La difesa di Bovoli, rappresentata dall’avvocato Stefano Bagnera, e quella di Buono, assistita dall’avvocato Dora Bissoni, avevano sostenuto che le note di credito erano giustificate da disservizi reali, come dimostrato dalla perdita di un cliente importante come Carrefour e dalla gestione inefficiente di Direkta, che mandava al macero enormi quantità di volantini (circa 2.700 tonnellate nel 2011 e 2.242 nel 2012). Inoltre, le difese hanno contestato che tali note avessero effettivamente contribuito a ritardare la bancarotta, poiché la contabilità di Direkta non risultava alterata.

La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni per Bovoli e Buono, e pene variabili per gli altri imputati. Tuttavia, il Tribunale di Cuneo aveva condannato solo il commercialista Bruno Pagamici a tre anni, otto mesi e quindici giorni, e due collaboratori di Provenzano, Vincenzo Misiano e Donatella Spada, rispettivamente a due e sei mesi per reati minori legati a false dichiarazioni previdenziali.

L’appello e la sentenza

Contro le assoluzioni, la Procura di Cuneo aveva presentato appello, chiedendo la condanna a due anni per Bovoli, Buono e Peretta. La Corte d’Appello di Torino, tuttavia, ha confermato le assoluzioni, ribadendo che non vi fosse prova di una condotta volta a ritardare il fallimento di Direkta. Per Bruno Pagamici, la condanna è stata ridotta a due anni e quattro mesi, mentre le accuse contro Misiano e Spada sono state dichiarate prescritte.

L’avvocato Bagnera, difensore di Laura Bovoli, ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando la correttezza del giudizio che ha scagionato la sua assistita. La decisione chiude una vicenda giudiziaria che aveva attirato grande attenzione mediatica, anche per il coinvolgimento della madre di Matteo Renzi.

Criticità emerse nel processo

Un elemento centrale del caso è stata la gestione inefficiente di Direkta, evidenziata dalla produzione eccessiva di volantini, gran parte dei quali finiva al macero senza essere distribuita. Provenzano stesso ha ammesso che circa il 70% del materiale prodotto non raggiungeva le cassette postali, un dato che ha rafforzato la tesi difensiva sui disservizi reali delle cooperative.

Il procedimento, nato dalla denuncia di Giorgio Fossati, ha messo in luce le complesse dinamiche tra committenti, subappaltatori e cooperative nel settore della distribuzione pubblicitaria, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione dei rapporti economici tra le parti coinvolte.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino rappresenta un punto fermo in una vicenda che ha avuto un forte impatto mediatico, anche per il legame familiare con Matteo Renzi. L’assoluzione di Laura Bovoli, confermata in secondo grado, chiude un capitolo giudiziario durato anni, segnato da accuse di bancarotta e da un’intensa attenzione pubblica.

La reazione di Matteo

“Mia mamma di nuovo assolta. Ennesimo processo, ennesima assoluzione. Oggi tacciono i giustizialisti che ci hanno riempito di fango per anni e vincono i garantisti che sanno aspettare le sentenze”, scrive sui social il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Mi domando se tutto questo dolore, innanzitutto dei miei, fosse davvero necessario – aggiunge l’ex premier –. Mi domando se non ci sia in qualche redazione o nella sede di qualche partito, qualche persona intellettualmente onesta che abbia voglia non dico di scusarsi ma quantomeno di farsi qualche domanda. Mi domando come sarebbe stata anche la nostra vicenda politica senza la campagna mediatica sui tanti processi subiti. Ma poi alla fine mi rispondo che, certo, i miei genitori non meritavano tutto questo. E tuttavia non possiamo che ringraziare: siamo comunque forti e fortunati. Grazie a chi non ha mai dubitato di noi, grazie a chi non è sparito, grazie a chi non si è vergognato. Perché come si vede da questa ennesima assoluzione quelli che devono vergognarsi non siamo noi”.