Malan (FdI), sulle Regionali la soluzione sarà complessiva

Sui candidati del centrodestra per le Regionali "c'è stato un incontro e ce ne saranno altri: arriveremo presto una soluzione che non può che essere complessiva". Lo ha detto il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, a margine di un momento di raccoglimento organizzato dal partito davanti alla teca in cui è custodita la borsa di Paolo Borsellino. "Fratelli d'Italia ha dei validi candidati in ogni circostanza, naturalmente le candidature vanno concordate con tutta la coalizione come si è sempre fatto e si seguirà questa logica anche questa volta", ha aggiunto Malan, senza sbilanciarsi sul Veneto: "Se c'è una trattativa e ci sono dei colloqui per arrivare a un risultato, deve essere complessiva. Quindi oggi non si può dare per scontato nulla: c'è stato un vertice dei leader di maggioranza e certamente hanno iniziato a parlarne, ma io non credo che si possa dare per scontata nessuna candidatura, perché le cose devono essere stabilite complessivamente".