Amag resta senza testa e bilancio. Fuoco (anche amico) sul sindaco

Le dimissioni "spontanee" della presidente Franzino terremotano la multiutility alessandrina. L'addio senza aver presentato il bilancio. Destra all'attacco. Ma anche nel Pd non poche le voci critiche sulle scelte "tecniche" di Abonante. Verso un ritorno a figure politiche

Avrebbe dovuto presentare il bilancio consuntivo 2024, invece Lorenza Franzino, presidente della multiutility alessandrina Amag ha presentato le sue dimissioni. “Spintaneamente”, si dice non senza motivo negli ambienti della politica mandrogna, terremotata da un caso che potrebbe riservare ulteriori evoluzioni, ma che già non può che provocare più di un imbarazzo a Palazzo Rosso, sede del muncipio.

Troppe dimissioni

Se qualcuno credesse alle maledizioni o alla malasorte quello di Amag sarebbe una sorta di riprova, visto che gli abbandoni anzitempo dei vertici ormai si susseguono da tempo. Prima di Franzini a lasciare era stato, un anno fa, Claudio Perissinotto e proprio da quella decisione si erano aperte le porte di Palazzo Rosso ai tecnici. “Sono un ingegnere del fare” aveva detto la professionista torinese presentandosi all’epoca della nomina, con un curriculum che spazia dalla presidenza di Ansaldo Energia al cda di Iren. I numeri della multiutility che gestisce le reti del gas dell’acqua e ha in pancia pure il settore ambientale, all’arrivo della manager non erano, per usare un eufemismo, dei migliori. L’esercizio precedente aveva chiuso con un passivo di 640.000 a livello di holding.

“L’obiettivo di un pareggio, se non di un piccolo utile, nel 2024 è realistico” aveva detto l’estate scorsa l’amministratore delegato Emanuele Rava. Un anno dopo sarà lui, di fronte a quel bilancio consuntivo che non arriva, a revocare l’incarico al commercialista e fiscalista del gruppo. Una decisione che, probabilmente, ha indotto la presidente a dimettere il mandato come ha fatto nelle scorse ore, aprendo a più di un’ipotesi non certo rassicuranti sullo stato dei conti di Amag.

Il sindaco rassicura

Di circostanza le parole del sindaco Giorgio Abonante del Pd, colui che nominò Franzino e che adesso si trova tra le mani una partecipata senza vertice. “La redazione dei bilanci ora deve proseguire senza ritardi pur facendo tesoro del lavoro svolto dalla Presidente dimissionaria e dal suo staff – si legge nella nota di Palazzo Rosso – La Giunta che guido ha già approvato l’atto di indirizzo che, in linea di coerenza con le decisioni già prese dal Consiglio Comunale, deve portare in tempi ragionevoli alla completa riorganizzazione del Gruppo Amag. Il destino di Amag Reti Idriche, in attesa delle decisioni del ministero competente sul riconoscimento dei fondi Pnrr, è al centro del futuro dell’azienda. Per continuare a gestire questa transizion in modo proattivo – aggiunge il sindaco - occorre approvare i bilanci con la massima trasparenza e condividendo con i soci e gli amministratori il progetto di ristrutturazione in corso. Mi preme sottolineare come sia necessario chiudere la stagione delle polemiche e delle conflittualità e aprire invece la fase della unità e della condivisione per permettere al Gruppo Amag e a tutte le maestranze di avere prospettive chiare”.

Destra all'attacco

Al di là delle rassicurazioni, è evidente come quello deflagrato con le dimissioni della manager sia un caso anche politico. E non solo per gli attacchi che prevedibilmente arrivano dall’opposizione. Di “nuove ombre sulla tenuta politica e gestionale della multiutility alessandrina”, parla il capogruppo di FdI in consiglio comunale Emanuele Locci il quale ricorda come “per il Codice Civile, il bilancio doveva essere approvato entro il 30 giugno e questa mancanza insieme alle dimissioni del presidente sono un segnale gravissimo che va letto all’interno di una più ampia crisi nella governance della holding pubblica e delle sue partecipate”.

Per Locci “L’addio di Franzino è arrivato prima di assumersi la responsabilità formale dell’approvazione del bilancio. Un gesto che lascia fondati sospetti su problemi interni e contrasti nella redazione del rendiconto”. Il capogruppo di FdI rincara la dose ricordando “una lunga serie di dimissioni anche all’interno delle controllate del gruppo Amag, tra collegi sindacali, amministratori e incarichi revocati, che segnalano un sistema in crisi profonda”.

Quei dubbi del Pd

Caso politico, si diceva, che va oltre gli affondi dell’opposizione. Nella stessa maggioranza e, in particolare nel partito del sindaco, non sono poche le voci che rimandano gran parte delle cause della crisi esplosa in queste ore proprio alle scelte fatte da Abonante un anno fa. La decisione di affidarsi a tecnici e consulenti, in alcuni casi strettamente legati tra loro, non era piaciuta già all’epoca a più di un amministratore piddino che aveva ripiegato davanti alla risolutezza del primo cittadino. Oggi, pur dovendo fare quadrato attorno a lui, i segnali che arrivano e che potrebbero preludere presto a una nuova governance della multiutility sono quelli che indicano figure della politica e non più “tecnici” per cercare di tenere in piedi un carrozzone più che ammaccato. E a loro probabilmente toccherà l’ulteriore passo verso lo smembramento della holding, con uno spezzatino delle varie branche di attività.