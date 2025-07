LA SACRA RUOTA

Stellantis appesa a Filosa

Approvata dall'assemblea la nomina del nuovo Ceo. E mentre ad Amsterdam Elkann tesse le lodi dell'erede di Marchionne in Italia si scatenano le polemiche sull'investimento in Marocco. Intanto il titolo precipita e si rincorrono voci su Iveco

Nel giorno dell’assemblea straordinaria che ha ratificato la nomina di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato, Stellantis registra un calo di oltre il 2% a Piazza Affari, con il titolo attorno agli 8 euro, segnando la peggiore performance del Ftse Mib. A pesare sono diversi fattori: un contesto di mercato difficile per il settore automotive, l’incertezza legata al rinvio dei dati globali sulle consegne di auto al 29 luglio, quando saranno pubblicati insieme ai risultati del primo semestre 2025, e le recenti decisioni operative del gruppo. Contemporaneamente, il mercato è animato da indiscrezioni sulla possibile vendita di Iveco Group da parte della famiglia Agnelli, che sta generando un forte rialzo del titolo Iveco.

Pressioni di mercato e scelte operative

L’indiscrezione sul rinvio della pubblicazione dei dati sulle consegne, non ancora confermata ufficialmente, ha sorpreso gli investitori, alimentando timori su possibili segnali negativi relativi alle performance operative di Stellantis. Il settore automotive è sotto pressione per la domanda debole, l’aumento dei costi e i dazi al 25% imposti dagli Stati Uniti sulle auto europee, aggravati dalla debolezza dell’euro rispetto al dollaro. In questo contesto, Stellantis ha deciso di sospendere la produzione della Dodge Hornet nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Campania, per le difficoltà legate all’export verso gli Usa. In Italia, si aggiunge la notizia di un possibile fermo estivo anticipato nello stabilimento di Cassino, dal 26 luglio al 31 agosto, a causa della bassa domanda per le vetture Alfa Romeo e Maserati Grecale.

Dal Marocco alle polemiche italiane

Un altro elemento di dibattito è l’investimento da 1,2 miliardi di euro per l’espansione dello stabilimento di Kenitra, in Marocco, con l’obiettivo di raddoppiare la produzione entro il 2030, passando da 200 mila a oltre 500 mila veicoli l’anno e creando 3.100 nuovi posti di lavoro. L’impianto, tra i più moderni e competitivi del gruppo grazie a costi operativi ridotti, produce veicoli elettrici compatti come Citroën Ami, Opel Rocks-e e Fiat Topolino, con piani per motori mini-ibridi e veicoli elettrici a tre ruote. Tuttavia, il progetto ha suscitato critiche in Italia, con la Lega che lo ha definito “vergognoso” in un contesto di tagli produttivi nel Paese. Carlo Calenda, leader di Azione, ha denunciato una possibile delocalizzazione di produzione e innovazione, mentre alcuni fornitori italiani, in particolare legati a Cassino, avrebbero ricevuto inviti a trasferirsi in Marocco.

Rumors sulla vendita di Iveco

Sul fronte finanziario, il mercato è stato scosso da indiscrezioni secondo cui la famiglia Agnelli, attraverso la holding Exor, starebbe valutando la vendita di Iveco Group, il produttore di camion e veicoli commerciali controllato con una quota del 27,1% e il 43,1% dei diritti di voto. Secondo fonti Reuters, l’indiana Tata Motors avrebbe avviato discussioni con Exor per l’acquisizione della partecipazione di controllo in Iveco, escludendo la divisione difesa (IDV), per la quale sono state presentate offerte separate, tra cui una da 1,6 miliardi di euro da Leonardo e Rheinmetall e altre da KNDS e Czechoslovak Group. La notizia ha spinto il titolo Iveco a un rialzo fino al 9,7% in Borsa. Qualsiasi operazione su Iveco sarebbe soggetta al “golden power” del governo italiano, che può imporre condizioni su transazioni di interesse strategico nazionale.

Appesi a Filosa

Ad Amsterdam, l’assemblea degli azionisti, presieduta da John Elkann, ha confermato con il 99,2% dei voti la nomina di Antonio Filosa come ceo. Filosa, operativo da Detroit e alla guida del gruppo dal 23 giugno, è stato elogiato per i successi in Sud America, dove ha consolidato la leadership di Stellantis con marchi come Fiat, Peugeot e Ram, e per il lancio del complesso industriale di Pernambuco. Elkann ha sottolineato la sua capacità di affrontare le sfide del settore, come la transizione elettrica e le normative tariffarie.

Dalla prossima assemblea si attende che l’azienda chiarisca la strategia industriale di Stellantis, chiamata a bilanciare crescita globale e salvaguardia delle realtà produttive italiane. L’investimento in Marocco risponde alla necessità di produrre veicoli compatti e accessibili, ma le tensioni in Italia e i rumors sulla vendita di Iveco complicano il quadro. Per Filosa, la sfida sarà rafforzare la competitività del gruppo, mantenendo la centralità industriale italiana in un contesto di incertezze economiche e politiche globali.