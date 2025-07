Exor, no comment su voci di cessione Iveco

Exor, la holding del gruppo Agnelli, non commenta le voci su una possibile cessione di Iveco, società di cui è il primo azionista con il 27%. 'No comment' risponde un portavoce di Exor a proposito delle indiscrezioni su trattative in corso. Iveco non commenta le voci di cessione da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli. Lo ha spiegato un portavoce interpellato sulle indiscrezioni relative a contatti con l'indiana Tata, possibile acquirente dell'azienda di camion e bus. Il titolo Iveco ha registrato in Borsa un forte rialzo.