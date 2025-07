CALCOLI

Un pool di advisor da 2,5 milioni per i bilanci di Città della Salute

Passeranno al setaccio i documenti contabili degli ultimi 12 anni. Il costo anticipato da corso Bramante potrebbe ricadere sugli eventuali responsabili dei conti taroccati. L'operazione necessaria per evitare pericolose "eredità". La firma di Schael per il 2024

Due anni e due milioni e mezzo di euro per passare al setaccio gli ultimi 12 bilanci della Città della Salute. Sono i due dati eclatanti dell’incarico che il vertice dell’azienda di corso Bramante, di concerto con la Regione, ha affidato all’advisor che in realtà è formato da più società e precisamente la mandataria Rti Intellera Consulting ed i mandanti Deloitte Consulting Società Benefit, Arthur D. Little, Hspi, Dstech, Telos Management Consulting e Long Distance, incaricati attraverso una convenzione con Consip, la centrale di acquisto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una missione gigantesca, quella cui sono chiamati i consulenti, come lo è la mole di documenti e dati economico-finanziari della più grande azienda ospedaliera del Paese, i cui ex direttori generali e alti dirigenti dell’ultimo decennio sono imputati nel procedimento penale incardinato proprio su presunte irregolarità nei bilanci, con un’ipotesi di un danno di oltre 10 milioni di euro. Cifra questa che, nel caso venissero accertate le responsabilità di tutti o alcuni degli imputati nel processo che si celebrerebbe dopo i rinvii a giudizio attesi in autunno, potrebbe vedersi aggiungere anche i costi per questa enorme e costosa consulenza, nel frattempo anticipati dalla Città della Salute.

Troppe irregolarità

Proprio dalle carte dell’inchiesta, in particolare dalle perizie dei consulenti tecnici d’ufficio nominati dalla Procura della Repubblica, erano emerse molteplici irregolarità, soprattutto relative ai conti legati alla libera professione dei medici dipendenti. Irregolarità che si sarebbero perpetuate e accumulate negli anni con un effetto a cascata sui bilanci, fino a quello relativo al 2024 che, proprio per questa ragione, il commissario Thomas Schael non ha sottoscritto subordinando la sua firma a una verifica puntuale e certificata. In caso contrario il manager chiamato dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi in corso Bramante proprio per mettere ordine, rischierebbe di essere accomunato nello stesso destino giudiziario dei suoi predecessori.

Oltre a questo, che non è certo un dettaglio, c’è la necessità di riportare il più possibile chiarezza nelle gestione contabile e finanziaria della grande struttura ospedaliera, evitando di trascinarsi più o meno inconsapevolmente “eredità” pesanti del passato per quanto riguarda i conti.

Ai raggi X

L’affidamento della verifica a un soggetto terzo e altamente qualificato era stata annunciata e condivisa con i vertici della Regione Piemonte dal commissario fin dalle prime settimane dal suo insediamento lo scorso primo marzo. Pochi mesi sarebbero bastati anche per verificare la necessità di migliorare i sistemi contabili e di controllo, aspetti su cui darà il suo apporto l’advisor non limitandosi, si fa per dire, a spulciare dodici anni di bilanci, ma fornendo supporto per ammodernare un sistema di gestione e controllo che in un’azienda della dimensioni della Città della Salute può avere un forte impatto sul piano della tenuta dei conti.

E il bilancio 2024?

Ora la prima domanda che naturalmente sorge è quella che riguarda l’attesa firma del bilancio 2024. Si dovrà attendere i due anni previsti nell’accordo, aprendo una questione che definire spinosa e complicata sarebbe poco? Oppure proprio il lavoro degli advisor che, presumibilmente, andrà a ritroso porterà nel giro di mesi alla sottoscrizione del bilancio, magari con alcune motivate riserve, da parte del commissario. Questa appare, ad oggi, l’ipotesi più probabile. Così come non è affatto da escludersi che i costi della gigantesca consulenza possano in tutto o in parte finire ad aumentare gli eventuali danni che fossero accertati dalla magistratura e nei relativi risarcimenti.