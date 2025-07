Città metropolitana, nessun accorpamento scuole non condiviso

Per l'anno scolastico 2026-2027 la Città metropolitana di Torino non proporrà alcun accorpamento delle scuole non condiviso. Lo hanno ribadito, alla Conferenza metropolitana sulla programmazione scolastica, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la consigliera delegata all'Istruzione, Caterina Greco. "Su un tema che so essere tanto complesso e delicato che ha dato vita a un dibattito molto acceso nelle scuole e nei Comuni - ha detto il Suppo - siamo riusciti a confezionare una proposta che tiene fede agli impegni assunti sul territorio, cioè non procedere senza l'assenso di tutti, secondo la nostra idea di una scuola inclusiva e partecipativa". "I dati sulla natalità ci fanno capire che stiamo andando incontro a tempi complicati, ma non si può ragionare con l'accetta", ha aggiunto, spiegando che "registriamo una necessità di spazi, di laboratori in cui fare attività diversa dal passato e dobbiamo ragionare insieme al mondo della scuola, consapevoli che rappresentiamo un territorio molto vasto e diversificato". Greco ha poi spiegato che "è necessaria una riorganizzazione e gli elementi da considerare sono molti, a cominciare da una riflessione sul numero in crescita di studenti con disabilità e di studenti stranieri: per loro servono maggiori investimenti".