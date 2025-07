TRAVAGLI DEMOCRATICI

Il secondo mandato è "scontato". Cordone riformista per Lo Russo

Il "metodo Giani" verrà replicato anche a Torino? L'europarlamentare Gori, a Torino con Bonaccini per un tour tra le imprese del territorio, cerca di scongiurare il pericolo: "Non si è mai visto un sindaco uscente che debba fare le primarie"

“Non si è mai visto un sindaco uscente che debba fare le primarie”. A dirlo è Giorgio Gori, eurodeputato del Partito democratico, oggi a Torino insieme al presidente del partito Stefano Bonaccini per la quattordicesima tappa del loro tour tra le imprese del territorio italiano. L’ex primo cittadino di Bergamo dissente dalla linea della segretaria Elly Schlein, almeno sul livello delle alleanze locali. Il secondo giro per un sindaco o un governatore di regione deve essere dato per scontato. Anche per Stefano Lo Russo a Torino nel 2027.

Il caso Giani

Il teorema che fa tremare l’area riformista del Pd ha origini recenti e trova casa in Toscana dove la ricandidatura del governatore uscente, Eugenio Giani, è stata messa in discussione sull’altare del “campo largo”. Soprattutto, al di là degli esiti, si è rotto l’automatismo che voleva riconfermati gli uscenti, salvo imprevisti o indisponibilità dei diretti interessati. Se questa linea venisse confermata, ogni sindaco o presidente di regione,soprattutto se inviso al Movimento 5 stelle, non avrebbe vita facile. Inaccettabile, soprattutto se, come nel caso dell’inquilino di Palazzo Strozzi, il gradimento dei cittadini è alto. Leggasi la classifica di gradimento degli amministratori locali del Sole 24 Ore che invece è stata fonte di grande amarezza per Lo Russo.

“Su Giani il problema nasce dal fatto che tra le forze che hanno in linea di principio la volontà di lavorare insieme in coalizione ce ne sono alcune che in questi anni sono state all’opposizione”, spiega Gori, “Io penso che il Pd, che è di gran lunga il primo partito di questa nascente coalizione elettorale, abbia il diritto di rivendicare il buon lavoro fatto. Sarebbe bizzarro non ricandidare Giani, che ci si prenda il tempo per provare a cucire sulla sua figura tutta la coalizione ci sta. Però sembrerebbe andarsi a cercare un problema in più inutilmente”.

Pranzo con Lo Russo

Tra un colloquio con un imprenditore e l’altro però Gori e Bonaccini hanno avuto modo di incontrare anche Lo Russo. Lo hanno fatto alla Nuvola Lavazza dove, dopo aver dialogato con la proprietà, hanno pranzato nel bistrot del quartier generale del colosso del caffè. Chissà se hanno avuto modo anche di parlare di quanto stia diventando difficile la vita per un riformista nel Pd.

In ogni caso la tesi di Gori se vale per Giani, vale anche per Lo Russo, sindaco uscente di Torino che tra due anni vorrà giocarsi nuovamente le sue chance. E a Torino si sa, il rapporto tra il primo cittadino e il Movimento 5 stelle non è mai stato buono. Ma un sindaco uscente non può essere messo in discussione: “Non si è mai visto che un sindaco uscente debba fare le primarie”, spiega l’eurodeputato, “Io sono stato eletto due volte. Tutte e due le volte ho vinto senza il bisogno di dover accogliere il Movimento 5 stelle nella mia maggioranza”.

Campo largo, schema nazionale

Quindi bisogna trovare un’alternativa al “campo largo”? “Penso che il campo largo sia uno schema elettorale difficilmente schivabile a livello nazionale. Dopodiché si sta insieme se sui principi fondamentali si va d’accordo. Non credo che gli elettori accetterebbero di dare il loro voto su una coalizione palesemente divisa sui fondamentali”, spiega Gori che poi aggiunge: “Le alleanze locali possono prescindere da questo schema. Ci sono zone d’Italia dove il Movimento è radicato per cui non se ne può fare a meno se si vuole provare a vincere. Ci sono territori al nord invece dove francamente la presenza territoriale è modesta. Non può essere un dogma”.