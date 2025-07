DIRITTI & PRIVILEGI

Irriducibili onorevoli dei vitalizi. Vietti: "Sentenza tutta sballata"

Dopo il no della Camera alla richiesta di reintrodurre la prebenda, gli 800 ex parlamentari annunciano ricorso in Cassazione e alla Corte Europea. Il già deputato torinese dell'Udc bolla la decisione come atto politico. "La stagione del populismo grillino non è finita"

“Una sentenza totalmente sballata”. Anche i più misurati e moderati – e Michele Vietti lo è per definizione e natali democristiani - nel loro piccolo s’incazzano. Tanto più, a pensar male, se di mezzo ci sono i vitalizi. Perché la bocciatura del ricorso presentato da ottocento ex parlamentari con cui chiedevano il ripristino di ciò che era stato tolto loro, per sempre, sette anni fa non ha solo il volto di Ilona Staller delusa, ma non doma nel rivendicare quel che aveva ottenuto quando entrò a Montecitorio.

Assai meno pruriginosamente evocativi di anni passati rispetto a quello di Cicciolina sono nomi e volti di vip e peones della Prima e pure Seconda Repubblica finiti sul patibolo del populismo grillino affollato da tricoteuse che molti, tra cui l’ex parlamentare torinese oggi al vertice di Finpiemonte ma in passato assurto alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, credevano svaniti.

Retaggio grillino

“Un retaggio grillino che risponde a una stagione in cui i parlamentari dovevano essere castigati, tagliandone il numero e tagliando i vitalizi. Stagione che speravo fosse archiviata, invece…”. Invece la battaglia continua e dopo essersi visti rigettare il ricorso dal Collegio di Appello della Camera, pur in contrasto con il pronunciamento del Senato del 2022, gli ex parlamentari in quella che Vietti spiega “per dimensioni, fossimo negli Stati Uniti sarebbe una class action”, annunciano ricorsi in Cassazione e pure alla Corte Europea, con l’ex deputato azzurro Maurizio Paniz da tempo tornato a indossare la toga pronto a sfornare carte bollate come santini quand’era in campagna elettorale.

Fronte agguerrito

Giuseppe Gargani, presidente dell'associazione ex parlamentari, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio ha pure rivelato l’esistenza di una trattativa, roba da sollucchero per i complottisti. "Avevamo fatto una proposta coraggiosa che dimostra che non vogliamo privilegi. Avremmo rinunciato a una serie di diritti, portando un risparmio notevole, circa 20 milioni” 8 in più dei 12 risparmiati con il taglio con la mannaia dell’allora presidente pentastellato Roberto Fico. Niente da fare. “Chiederemo in nuovo incontro al presidente della Camera, Lorenzo Fontana e utilizzeremo tutte le possibilità che le leggi ci danno per chiedere in Cassazione e in Europa non la difesa di un privilegio ma la difesa del prestigio e del valore del Parlamento”, annuncia il presidente del gruppo misto che nessun legislatore neppure dopo dieci prosecchi avrebbe mai potuto immaginare così numeroso.

Battaglia bipartisan

A reclamare il maltolto sono ex senza distinzione di colore, se non quello dei soldi. Un film dove, per la maggioranza del pubblico, loro fanno la parte dei cattivi, ma i titoli di coda devono ancora arrivare. Trama altalenante tra il diritto e il consenso, “una sentenza che ho letto bene e trovo – argomenta Vietti memore della sua permanenza a Palazzo dei Marescialli – abbia assai poco di giuridico e molto di politico. Del resto, il Collegio non è un tribunale, sono dei parlamentari che hanno risposto alle esigenze della politica più che a quelle del diritto”.

La proverbiale eleganza nella scelta degli abiti a partire dalle cravatte custodite in un leggendario armadio, Vietti la usa in una questione di vil denaro come questa per dire che “personalmente ho molto cose di cui occuparmi e quindi quella del vitalizio non è la priorità, però…”. Perché c’è sempre un però, “ho il massimo rispetto per i colleghi che pensano di condurre questa battaglia fino in fondo”. Nelle class action alla fine tutti beneficiano del risultato, se arriva.