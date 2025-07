Startup in cooperativa, cinque i progetti vincenti

Dall'odontoiatria sociale all'agricoltura sostenibile, dalla logistica inclusiva all'innovazione culturale: sono cinque i progetti vincitori della terza edizione di Coopstartup Piemonte, selezionati tra i 18 candidati al bando promosso da Legacoop Piemonte in collaborazione con il fondo mutualistico Coopfond. Il programma punta a sostenere la nascita di nuove imprese cooperative con un occhio attento a innovazione, sostenibilità e modelli mutualistici di nuova generazione. Cos, Txt Coop di comunità, Arca Studios, Borgoverde e ConTrasporto hanno ricevuto un contributo a fondo perduto di cinquemila euro, insieme a voucher per attività di consulenza e formazione specialistica. Ai cinque premi principali si sono aggiunti due riconoscimenti speciali assegnati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il prossimo bando è stato annunciato in autunno. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte - è diventare un acceleratore di imprese cooperative nei settori chiave per il futuro, come l'innovazione e la sostenibilità, valorizzando al contempo nuovi modelli di mutualità". "In tre edizioni - ha sottolineato Gabriele De Gasperin, responsabile dell'Area Promozione di Legacoop Piemonte - abbiamo visto nascere cooperative solide, con visioni innovative e radicate nel territorio. Coopstartup cresce di anno in anno, e vogliamo che continui a essere un punto di riferimento per chi sceglie il modello cooperativo per fare impresa e generare cambiamento". "Coopstartup Piemonte - ha detto l'assessore alla cooperazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano - è un'iniziativa molto importante per i giovani e per coloro che hanno idee imprenditoriali e che possono trovare nel fondo mutualistico di Legacoop un sostegno alla realizzazione. Attraverso progetti come questo possiamo dire ai giovani di non aver paura del loro futuro e di investire su loro stessi per diventare imprenditori". "Torino - ha osservato la vicesindaca Michela Favaro - è una città con una forte vocazione industriale con lo sguardo rivolto al futuro. In questo scenario sostenere la nascita di startup e lo sviluppo di nuovi talenti rappresenta una scelta strategica per il futuro economico e sociale della città. Per questo siamo davvero molto contenti di essere al fianco di Legacoop in questo progetto". Il progetto Coopstartup ha il patrocino della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Città di Novara e di Unioncamere Piemonte e si svolge anche grazie al sostegno dei partner operativi: Fondazione Compagnia di San Paolo - Università di Torino, 2i3t - Incubatore di imprese di Unito, Politecnico di Torino, I3p - Incubatore imprese innovative Politecnico di Torino - Università del Piemonte Orientale - Nova Coop - Inforcoop Ecipa Piemonte - Social Fare.