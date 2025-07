Dimostrazione notturna dei No Tav in Valle di Susa

Dimostrazione dei No Tav la notte scorsa in Valle di Susa lungo il perimetro di un cantiere nella zona di San Didero. Fonti del movimento affermano che un gruppo di attivisti è riuscito a superare una recinzione esterna "attraverso un buco" e, quindi, a dare vita a una rumorosa battitura alla cancellata. Le forze dell'ordine, presenti anche con personale in assetto antisommossa, hanno monitorato la situazione. Sul web i No Tav hanno diffuso un breve filmato da cui si ricava che per allontanare i dimostranti è stato impiegato un idrante.