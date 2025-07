GIUSTIZIA

"Inescusabile" la condotta di Colace. Csm: grave danno alla magistratura

Pesanti le motivazioni della condanna disciplinare del pm torinese, protagonista di tante inchieste flop, e della gup Minutella. Intercettato illegalmente l'allora senatore Esposito: "Escamotage per aggirare il divieto costituzionale" - Leggi la SENTENZA

“Negligenza o ignoranza inescusabile”. Nella giornata di ieri, 18 luglio 2025, sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 25 marzo dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm) nei confronti del pubblico ministero torinese Gianfranco Colace. Al magistrato è stato comminato il trasferimento a Milano con funzioni civili e penalizzato con la perdita di un anno di anzianità per aver condotto intercettazioni illecite ai danni dell’ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito nell’ambito dell’inchiesta “Bigliettopoli”. Coinvolta anche la gup Lucia Minutella, sanzionata con la censura.

Il caso, definito dall’organo disciplinare di Palazzo dei Marescialli un esempio paradigmatico di violazione costituzionale, ha visto Esposito, prosciolto nel 2024 dal tribunale di Roma, indebitamente intercettato durante il suo mandato parlamentare. Una violazione costituzionale grave. Le motivazioni, articolate in 23 pagine, evidenziano una «grave violazione di legge determinata da negligenza o ignoranza inescusabile» da parte di Colace, con riferimento all’articolo 68 della Costituzione e alla legge 140/2003, che tutelano l’autonomia e l’indipendenza delle Camere.

Le intercettazioni, 446 di cui 148 ritenute rilevanti per le indagini, sono state captate indirettamente tramite l’utenza dell’imprenditore Giulio Muttoni senza l’autorizzazione del Senato. La sentenza sottolinea che Colace «era pienamente consapevole dell’obiettivo investigativo perseguito intercettando l’utenza di Giulio Muttoni dopo il 3 agosto 2015 e quindi della natura indiretta delle intercettazioni delle conversazioni» con Esposito, violando il «divieto di loro utilizzazione».

Le responsabilità di Colace e Minutella

A partire dal 3 agosto 2015, quando la polizia giudiziaria segnalò la necessità di valutare gli «spunti investigativi meritevoli di approfondimento» emersi dai dialoghi tra Muttoni ed Esposito, Colace avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione parlamentare o disporre lo «stralcio» delle conversazioni per la loro distruzione. Invece, tali conversazioni sono state utilizzate per la richiesta di rinvio a giudizio, in contrasto con il «contenuto precettivo» dell’articolo 68 della Costituzione, che prevale sul codice di procedura penale. Il Csm ha rigettato la difesa di Colace (assunta dall’ex procuratore generale di Torino Marcello Maddalena), che sostenevano che l’inutilizzabilità delle intercettazioni dovesse essere valutata in dibattimento, definendo tale tesi un «escamotage per aggirare la disciplina». Anche Minutella è stata ritenuta responsabile, seppure in misura minore, per non aver disposto lo «stralcio immediato» delle intercettazioni o investito il Senato, trattando la questione come una normale richiesta di inutilizzabilità, con una condotta giudicata connotata da «evidente superficialità».

Cosa dice la Consulta

La Corte costituzionale, intervenuta a seguito di un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato, ha stabilito che le intercettazioni, dopo il 3 agosto 2015, non erano casuali, poiché Esposito era diventato il «focus» dell’indagine, come confermato dalla sua iscrizione nel registro degli indagati. La Consulta ha ribadito che l’articolo 68 tutela il Parlamento da «indebite invadenze del potere giudiziario». La vicenda, che ha coinvolto 446 intercettazioni immesse in un «circuito processuale molto ampio» con 35 imputati, ha causato un «grave pregiudizio» all’immagine della magistratura torinese, amplificato dal «clamore mediatico» nazionale.

Il “caso” della procura di Torino

Il caso getta una luce inquietante sulle dinamiche interne alla procura di Torino, sollevando interrogativi sulla gestione delle inchieste e sui metodi investigativi adottati. Gianfranco Colace, noto per una serie di indagini di grande clamore mediatico finite con proscioglimenti o assoluzioni – tra cui quelle contro l’ex governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, gli ex sindaci di Torino Chiara Appendino e Piero Fassino, il deputato leghista Riccardo Molinari, e professionisti del mondo della psichiatria torinese – non ha certo operato in isolamento. I suoi atti, inclusi quelli relativi al caso Esposito, sono stati controfirmati dall’allora procuratore aggiunto Enrica Gabetta, recentemente promossa a procuratrice di La Spezia. Inoltre, dal 2015, l’attività di Colace è stata supervisionata dai procuratori capo Armando Spataro, Anna Maria Loreto e, per un periodo come reggente, dalla stessa Gabetta. Questo contesto suggerisce un sistema di controllo interno che non ha impedito violazioni gravi, come quella accertata nel caso Esposito.

Le “stranezze” nei rapporti tra magistrati e polizia giudiziaria, evidenziate da un’inchiesta del Foglio e finite in un’interrogazione del senatore Ivan Scalfarotto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, gettano ombre su una prassi investigativa a dir poco discutibile. La procura di Torino, già al centro di critiche per inchieste lunghe e spesso inconcludenti, appare segnata da un approccio che, secondo il Csm, ha compromesso l’immagine della giurisdizione torinese. La sentenza, che i magistrati coinvolti potrebbero impugnare in Cassazione, rappresenta un monito sul rispetto delle garanzie costituzionali e invita a una riflessione approfondita sulle pratiche di un ufficio giudiziario già sotto la lente per i suoi metodi investigativi controversi. A livello di immagine, Colace potrebbe non preoccuparsi eccessivamente, considerando che, come da lui stesso sostenuto in un recente processo, “Lo Spiffero non lo legge nessuno”.

Leggi qui la sentenza del Csm