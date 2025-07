ALTA TENSIONE

"Buonanotte bagnata": il solito copione No Tav tra campeggi, tubi e battiture

Una cinquantina di attivisti ha messo in scena un'azione dimostrativa nei pressi del cantiere dell'Alta Velocità a Susa, partendo dall'accampamento del "Kollettivo autonomo". E mentre si celebra l'ennesima "notte di lotta", i lavori vanno avanti - VIDEO

La sceneggiatura è sempre la stessa, il cast pure. Cambiano le date, si aggiornano i nomi dei campeggi – ora è il turno del “campeggio studentesco” promosso dal Kollettivo autonomo in località Traduerivi, attivo fino al 21 luglio – ma il copione No Tav in Valle di Susa resta identico. Una cinquantina di attivisti, rigorosamente nottambuli, partiti dall’accampamento, hanno messo in scena l’ennesimo assalto dimostrativo al cantiere dell’Alta Velocità nei pressi di Susa.

Il copione si apre con il solito taglio alla rete – “un buco nella recinzione esterna”, raccontano loro – prosegue con una battitura frenetica contro la cancellata, tra clangori e slogan, e culmina con un momento di surrealismo idraulico: un tubo dell’acqua, divelto dagli stessi militanti, trasformato in un improbabile idrante fai-da-te per “dare la buonanotte bagnata alle forze dell’ordine”, come scritto orgogliosamente sui canali social del movimento. Nella narrazione epica e autocelebrativa della galassia antagonista No Tav, anche un tubo dell’irrigazione agricola può diventare un’arma di disturbo rivoluzionario. Un filmato diffuso online ha inizialmente fatto pensare all’uso di un idrante da parte della polizia, ma è stato poi chiarito – anche dalle fonti interne al movimento – che l’acqua proveniva dal tubo divelto dagli attivisti stessi. Dunque, niente cariche, niente manganelli, nemmeno un po’ di lacrimogeni: le forze dell’ordine, presenti in assetto antisommossa, hanno monitorato la situazione senza intervenire.

Un’azione di disturbo, si affrettano a precisare i promotori del blitz, che più che disturbare sembra aver ricalcato pedissequamente l’ennesima rappresentazione simbolica: l’attacco rituale al cantiere, la sfida alla “militarizzazione” della valle, l’estetica della resistenza, magari da immortalare in qualche reel. Il tutto dentro una partita, che a livello nazionale continua a oscillare tra i tavoli del ministero delle Infrastrutture e i giochi politici locali, ma che in Valle resta intrappolata tra campeggi “popolari”, retoriche anni Settanta e di forze dell’ordine a guardia di cantieri. E mentre si celebra l’ennesima “notte di lotta”, la Tav va avanti. Nonostante tutto.

Guarda il video