SACRO & PROFANO

L'identità smarrita dei cattodem: "amalgama, ordina e si suicida"

Dalla galleria di ritratti curata dalla consigliera regionale Pd Monica Canalis prende forma un pantheon costellato da sorprendenti rimozioni (don Murri) e arruolamenti improbabili (Scalfaro). Un destino segnato dalla celebre profezia di Gramsci

Come la nostra è l’epoca non dei pensieri, ma dei pensierini, così avviene per i testi scritti: non più libri, ma libretti. E proprio sui libretti – non solo i suoi ma anche presentando quelli degli altri – l’arcivescovo Repole ha costruito la sua folgorante carriera. Anche la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, battagliera esponente cattodem, si è cimentata – si parva licet componere magna – con la cura di un libretto ove sono delineati «50 ritratti del cattolicesimo democratico».

Vi compare, sorprendentemente, la figura del beato Antonio Rosmini Serbati (1797-1855) che non capiamo cosa c’entri, mentre manca invece, se si vuole andare così indietro, colui che è il «padre dei padri» del cattolicesimo democratico e cioè Félicité Robert de La Mennais (1782-1854) nonché Stanislao Medolago Albani (1851-1921), padre del cattolicesimo sociale italiano. Così pure non compare fra i profili del libretto curato da Canalis, quello che, insieme ad Ernesto Buonaiuti (1881-1946), è il vero e autentico padre del cattolicesimo democratico italiano, e cioè don Romolo Murri (1870-1944) amico e ispiratore di don Luigi Sturzo, fondatore della Lega Democratica Nazionale e della prima Democrazia Cristiana di cui Alcide De Gasperi ne riprenderà il nome nel 1943. Forse l’omissione è dovuta al fatto che Murri fu scomunicato per modernismo e ridotto allo stato laicale, si sposò, aderì inizialmente al fascismo, per morire infine nel 1944 riconciliato con la Chiesa. Sta il fatto che il suo pensiero è alle scaturigini del cattolicesimo democratico attuale, come ben hanno messo in luce i fondamentali studi di don Lorenzo Bedeschi.

Curioso poi è l’inserimento, fra i cattolici democratici, di Oscar Luigi Scalfaro che militò sempre nella corrente più a destra e più anticomunista della Democrazia Cristiana il cui leader era Mario Scelba, che però non compare, forse perché ancora oggi è la bestia nera del Pci e non è stato ancora sdoganato dall’egemonia culturale della sinistra. Anche il mitico fondatore della Coldiretti, Paolo Bonomi, che non fece mai parte di nessuna corrente, appare difficilmente ascrivibile al novero dei cattolici democratici, ma semmai contiguo al doroteismo classico.

Nella sua postfazione Ernesto Ruffini, stella nascente del cattolicesimo democratico, trattando di De Gasperi, omette completamente quelli che furono i suoi più grandi meriti: aver estromesso i socialcomunisti dal governo nel 1946 e averli battuti alle elezioni del 18 aprile 1948 con l’apporto fondamentale di Pio XII e dei Comitati Civici di Luigi Gedda; e infine essersi speso (e poi essere sconfitto) per l’adesione dell’Europa alla Comunità europea di difesa (Ced) con Konrad Adenauer, altro campione di anticomunismo.

Quella del cattolicesimo democratico è sostanzialmente una storia di impegno politico e sociale ma anche di subordinazione culturale alla modernità, per paura di non essere accettati, e deriva dal fatto che si ritiene la fede un affare privato, un affare di coscienza che riguarda soltanto il mio rapporto personale con Dio. Non per nulla il filosofo Augusto Del Noce vedeva proprio nella riduzione del fatto religioso ad un affare di coscienza, il segno del cedimento di tanta cultura cattolica a quell’idea (non l’unica) di modernità che storicamente ha prevalso.

Rispetto al Magistero della Chiesa il cattolicesimo democratico ha sempre rivendicato la sua totale indipendenza di iniziativa e vantato come merito storico la modernizzazione e la secolarizzazione del Paese. Al riguardo Pietro Scoppola ha osservato che «mai l'Italia si è laicizzata così profondamente come nel periodo democratico-cristiano»; a sua volta, sempre Del Noce, ha annotato che «una secolarizzazione così piena non era riuscita né ai giacobini, né ai massoni, né ai comunisti». La sua traiettoria si sta compiendo, in piena coerenza, con l’autoestinzione, la diaspora e l’irrilevanza. In tal senso Antonio Gramsci fu profetico: «Il cattolicesimo democratico fa ciò che il comunismo non potrebbe fare: amalgama, ordina, vivifica e si suicida».

***

Dopo l’Istituto Teologico chiude i battenti anche il seminario interdiocesano di Fossano, aperto nel 2002, quando i vescovi delle cinque diocesi del Cuneese decisero di unire le deboli forze. Il motivo è che i candidati al sacerdozio si sono così ridotti che non risulta più sostenibile mantenere allo scopo il grande edificio di viale Mellano. Il cronista del settimanale diocesano La Fedeltà, dopo aver dato la notizia, si pone con ingenuo candore la domanda cruciale: «Perché essere prete non attira più i giovani?».

Sul tema si scrivono da anni volumi, saggi e articoli; il fenomeno è complesso ma la risposta più semplice che molti giovani si pongono è: perché mettere in pausa la propria vita per sette anni in un luogo in cui i superiori e gli psicologi partono dal presupposto che ci sia in te qualcosa che non va in quanto attratto dal sacro e sia quindi necessaria una deprogrammazione della tua personalità, per infine arrivare a fare l’assistente sociale, l’operatore della solidarietà o l’animatore turistico, vestito da sfigato?

Predomina infatti nei seminari una teologia della formazione che mette in second’ordine la preghiera, teorizza e favorisce l’attivismo, una formazione che ha come slogan il “fare” a tutti i costi. I seminaristi devono quindi essere educati a una nuova ecclesiologia, esattamente contraria a quanto diceva Leone XIII che nella lettera apostolica Testem benevolentiae nostrae lamentava la priorità data alle virtù pratiche rispetto a quelle contemplative, che dovrebbero essere privilegiate. Egli faceva notare che in questo modo veniva invertito il rapporto fra natura e soprannatura, finendo per sostenere che la prima è più efficace della seconda.

D’altro canto, il nodo sacramentalità versus ministerialità (con la netta propensione del cardinale Roberto Repole per la seconda) rimane dibattuto e non risolto. Dopo il Vaticano II si è diffusa l’idea che non esista nella Chiesa una gerarchia di status e di competenze e che il battesimo elimini le differenze. Essere laico, sacerdote o religioso sarebbe in fondo lo stesso e avrebbe la stessa dignità. Da qui l’equivoco ricorrente di laici impegnati solo sull’altare e in parrocchia (e non nella società e nella politica) e di sacerdoti impegnati nella società e nella politica (e non sull’altare o in parrocchia). Il Signore è il padrone della messe ma se non si tornerà a formare sacerdoti (termine da non più usare) secondo il cuore di Cristo e non leader di comunità, si continueranno a sciupare vocazioni e a chiudere seminari a favore dei «Percorsi della ministerialità» diffusi dove non vi è più nessuna credenza nel sacro, parola questa che oggi è assimilata dai teologi alla bestemmia o comunque a un concetto superato dalla modernità. Purtroppo, come disse il grande teologo Romano Guardini, «quando il sacro viene meno, non resta che la tecnica o l’ideologia».