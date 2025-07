Scomparso sui monti biellesi da sabato, ricerche sospese

Sono state sospese le ricerche di Marino Rabolini, 70enne di Legnano, escursionista sulle montagne del Biellese di cui non si hanno notizie da una settimana. L'uomo era avventurato sabato scorso verso Punta del Cravile nel territorio di Tavigliano (Biella). Soccorso alpino, carabinieri, Guardia di finanza e vigili del fuoco l'hanno cercato per giorni via terra e anche dall'alto utilizzando elicotteri e droni, ma senza risultati. La prefettura ha deciso di sospendere temporaneamente le ricerche in attesa di ulteriori elementi.